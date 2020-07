Jeden musí z kola ven. Bude to Boeser?

Pátek byl pro drtivou většinu lidí zainteresovaných do NHL skvělým dnem. Bylo potvrzeno, že prvního srpna se liga vrátí v podobě předkol playoff. Nicméně, fanoušky Canucks zasáhla ještě jedna zpráva. Vedení jejich týmu se totiž údajně chystá vyměnit hvězdného Brocka Boesera.

A že by to byla zpráva dobrá, to se říct nedá. Kdybyste v moment, kdy spekulace obletěla svět, zapnuli jakoukoliv sociální síť s fanoušky Canucks, pak vězte, že by bylo výjimkou, kdybyste našli něco jiného než nadávky a udivené reakce.

Proč? Boeser byl brán jako jeden z hráčů, který bude ve Vancouveru dlouhodobě a kolem kterého se bude stavit tým. Ostatně, málokdy vidíme výměnu hvězdy, které začíná nejlepší část kariéry (Boeserovi je 23). S takovými hráči se neobchoduje, kolem nich se buduje.

Důvodem této výměny má být fakt, že Vancouver nesmírně stojí o prodloužení smlouvy s Tylerem Toffolim, kterého si Canucks v průběhu sezony přivedli z Los Angeles.

Problémem je totiž platový strop. Udržet oba dva je pro generálního manažera Benninga téměř nemožné. Navíc oba jsou to pravorucí střelci, v jejichž schopnostech je dát 30 branek za sezonu a pokoušet se o 60-70 bodů. Oba dva prostě nepotřebujete, zvlášť když si oba budou říkat o velké peníze. Toffoli nyní, Boeser za tři roky, kdy mu končí současný kontrakt na 5,875 milionů dolarů ročně.

Fanoušci Canucks se čertí hlavně proto, že Toffolimu už je 28. Není to sice žádný důchodce, nicméně většina z nich by radši v týmu měla mladého střelce s větším potenciálem, než se dalších pět let strachovat, co s Toffoliho obří smlouvou (kdyby podepsal). A to ani nezmiňujeme fakt, jak si Boeser v prvním útoku parádně rozumí s Eliasem Peterssonem a J. T. Millerem.

Možné také je, že o peníze zde zas tolik nejde. Boeser je totiž opravdu velice dobrý hráč, a tak by za něj do Vancouveru mohl putovat nadprůměrně bohatý balíček. Ať už s obráncem, kterého by za něj pravděpodobně chtěli, tak hlavně s nějakými draftovými výběry, které Canucks po výměnách Toffoliho a Millera chybí.

Kdo by mohl být tím obráncem? Například Matt Dumba, který by s Quinnem Hughesem mohl vytvořit opravdu silnou dvojici. Háčkem ale je, že ten bere rovných šest milionů dolarů ročně. Tak kdo dál? Na mysl musí přijít Carolina, jejíž zásoba obránců je enormní. Jedním z vyvolených by mohl být Haydn Fleury.

My se můžeme jenom nechat překvapit, jak situace kolem Boesera dopadne. Jisté však je, že Benninga a jeho asistenty čeká kupa práce.

Share on Google+