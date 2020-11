Jsem stoprocentně připraven, hlásí Scheifele

Pro Marka Scheifeleho to byly těžké chvíle. Konečně se vrátil hokej a hrálo se play off. Namísto toho, aby kanadský centr pomohl svému Winnipegu v honbě za Stanley Cupem, se v prvních minutách prvního utkání v sérii proti Calgary zranil a vypadl na dlouhou dobu. Nyní už hlásí, že je zpátky.

Bylo to opravdu nepříjemné zranění. Jednalo se o Achillovu patu, tedy o velmi ošemetnou část lidského těla, tedy co se týče zranění. Někteří příznivci Jets tak na zeď malovali nejrůznější špatné scénáře.

„Jsem stoprocentně připraven,“ řekl ale Scheifele v rozhovoru pro oficiální web ligy.

„Denně v klidu bruslím. Neznám nikoho, kdo by bruslil víc než já. Miluji ten pocit, když jsem na ledě. Je to moje nejoblíbenější činnost, takže pokud je možnost být na kluzišti, jsem tam.“

Sedmadvacetiletý borec patří ke klíčovým hráčům Winnipegu, což každoročně dokazuje svou produktivitou, ale také věrností, jelikož právě Jets jsou týmem, který si ho před devíti lety na draftu vybral.

Scheifele v uplynulé sezoně stihl v 71 utkáních 29 branek a 44 asistencí, plynule tak navázal na svůj životní ročník 2018/19, ve kterém vstřelil dokonce 38 gólů.

Zranění ho kompletně vyřadilo na měsíc, ale znovu dodal, že v žádném případě neovlivnilo přípravu na další ročník NHL.

„Nejsem z těch, kteří by si po sezoně nějak užívali volna nic neděláním,“ dodal Scheifele. „Myslím, že jsem byl tři týdny doma a pak šel hned na led. Udělal jsem strašně moc rehabilitací, dostalo se mi dobré péče.“

„Šel jsem hned na led a trochu jsem váhal, jak se mám vlastně cítit. Jakmile jsem se ale trochu rozjel, bylo to v pořádku. Řekl jsem si: Marku, pojďme do toho. Jsi úplně v klidu. Od té doby makám,“ pokračoval.

A co Matthew Tkachuk? Tedy hráč, který Scheifeleho ošklivě srazil, což způsobilo jeho zranění...

„Celkem lehce odpouštím. Můj život to nějak neovlivňuje. Matt je skvělý hráč se skvělou pracovní morálkou,“ mávl rukou.

„Nechovám k němu žádnou zášť. Jasně, kéž by se to nikdy nestalo a já tu sérii dohrál, ale s tím už nic neudělám. Jediné, co můžu udělat, je všem přát to nejlepší. V hlavě mám jen to, abych se stoprocentně připravil na další sezonu a byl zdravý,“ uzavřel rozhovor.

Vypadá to, že Jets mají v Scheifelem nejen skvělého útočníka, ale také dobrého člověka. Dovede právě on Winnipeg na vrchol?

