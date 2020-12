Kanadská divize? Bude neskutečně těžká, tuší Julien

Jednou z možností, jak bude NHL příští sezonu vypadat, je rozdělení do specifických divizí. Jedna z nich by pak měla být čistě kanadská. Claude Julien, trenér Montrealu Canadiens, si je vědom, že takováto divize by byla extrémně náročná.

„Nebudu lhát, zápasy ve Státech mi budou chybět,“ přiznal Julien pro oficiální web ligy. „Přijdeme o spoustu rivalit. Trochu nás to mrzí, ale na druhou stranu to bude trvat jenom rok a nezní to tak špatně. Jako Kanaďan chcete vidět konfrontaci všech svých týmů.“

O této divizi se hovoří zejména proto, že hranice mezi Kanadou a Spojenými státy je zavřená a cestovat přes ni se smí pouze ve výjimečných případech. Je ve hvězdách, kdy se toto omezení změní.

Jestli k vytvoření nové divize opravdu dojde, mají se fanoušci na co těšit. Souboje Montrealu Canadiens, Calgary Flames, Edmontonu Oilers, Ottawy Senators, Toronta Maple Leafs, Vancouveru Canucks a Winnipegu Jets zní opravdu lákavě.

Všechny týmy jsou navíc velice kvalitní, jelikož ze všech vyjmenovaných se v posledním ročníku do play off (či předkola) nedostali pouze Senators.

„Jako trenér to vnímám tak, že by šlo o skupinu velice kvalitních týmů, ve které mají téměř všichni zálusk na play off a dlouhý boj v něm,“ ví Julien. „Nesmíme ponechat nic náhodě, postoupit chtějí všichni.“

Co se týče amerických týmů, ty by byly pravděpodobně rozděleny do tří divizí podle geografické polohy.

Komisionář NHL Gary Bettman ještě uvedl, že i kdyby mohly týmy cestovat přes hranice, riziko karantény by zůstalo.

„Jestli chceme odehrát normální ročník, tak nemůžeme dávat pokaždé hráče do dvoutýdenní karantény. Je tedy pravděpodobné, že budeme muset dát všechny kanadské týmy do jedné divize, aby mohly hrát jenom mezi sebou,“ dodal Bettman.

Share on Google+