Kane? Může hrát do padesáti, říká trenér

Psal se rok 2018 a Patrick Kane za sebou měl nemastnou neslanou sezonu. Rozhodl se tak k razantnímu kroku a najal si osobního trenéra Iana Macka. Proč? Aby mu pomohl změnit pohybovou kulturu. Zatím se to daří a Mack věří, že Kane ještě nedosáhl svého výkonnostního vrcholu.

„Ani jsem nevěděl, co si myslet,“ řekl o prvním společném tréninku Mack. „Nebylo to nic moc. Tehdy mu bylo myslím 28 a já si říkal, že tohle nevypadá dobře. Pak jsem si to ale uvědomil. Tenhle kluk využívá své tělo tak na 60 procent, a i tak je považován za jednoho z nejlepších na světě?“

„Když jsem si to uvědomil, začal jsem se smát. Patrick chtěl vědět, čemu se směji, tak jsem mu řekl, že bych si přál, aby mi taky stačilo tak málo k tomu, abych byl tak moc dobrý,“ pokračoval s úsměvem.

„Ale beze srandy, ještě neukázal všechno,“ řekl se vší vážností. „Lidé to nemohou vidět, ale stále se zlepšuje a stále jde dopředu.“

Účinek Mackovy práce je všeříkající. Poté, co si ho Kane najal, zaznamenal americký útočník svou nejlepší sezonu vůbec.

Nejen, že si stanovil své kariérní maximum v získaných asistencích (66) a bodech (110), ale také se stal nejužitečnějším hráčem mistrovství světa.

Když se Kane s Mackem spojil, zadal trenérovi jasný úkol. „Řekl mi, že chce hrát na nejvyšší úrovni co nejdéle to půjde. A že pro to udělá cokoliv,“ vzpomíná Mack.

Vzorem by pro Kanea mohl být Patrick Marleau. Tomu je 41 a vyhlíží rekord za nejvíce odehraných zápasů, který momentálně drží Gordie Howe (1 767).

„Vlastně si myslím, že může hrát ještě déle,“ překvapil Mack. „Řekl bych, že si svou výkonnost může držet klidně do padesáti. Jeho hra není o tom, že je rychlejší než všichni ostatní. Patrick je prostě lepší v hokeji jako takovém než ostatní. To s věkem neodchází.“

Bude velmi zajímavé sledovat, jestli Kane opravdu vydrží tak dlouho. A hlavně – v jakém dresu pokračovat vůbec bude. Jak víme, Blackhawks vyhlásili přestavbu. Je otázkou, jestli ho Chicago bude chtít za každou cenu udržet, případně jestli Kane nebude chtít zkusit něco nového.

