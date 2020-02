Kaše začne vedle Krejčího, slibuje trenér Bostonu

Jak jsme vás už informovali, bostonská enkláva českých hokejistů se rozrostla o dalšího borce. K Davidu Krejčímu a Davidu Pastrňákovi přibyl talentovaný a ve čtyřiadvaceti letech stále poměrně mladý Ondřej Kaše. Nejen proto, že jde o našince, stojí za to se k výměně podrobněji vrátit.

Ačkoli se nám to asi nebude úplně líbit, hlavním stimulem k trejdu byla z pohledu Bostonu intenzivní potřeba zbavit se Davida Backese. Zisk českého útočníka je bonusem, čas ukáže, jak moc pozitivním. Kaše sice v minulosti naznačil, ale zatím výrazněji nepotvrdil projevený potenciál. K tomu bohužel získává pověst často zraněného hráče. Ostatně i sama výměna proběhla, tak trochu symbolicky, v době kdy je kadaňský rodák práce neschopen.

Boston si ponechává čtvrtinu Backesovy mzdy, má ovšem z krku hráče, který v pětatřiceti letech zatěžoval platový strop 4,5 milióny. A měl tak činit ještě příští rok. Kašeho stropová zátěž je 2,6 mil. Bruins si tak uvolnili prostor pro jednání o nových kontraktech s obránci Toreym Krugem, Mattem Grzelcykem a útočníky Jakem DeBruskem a Andersem Bjorkem, která je čekají po sezóně.

Anaheim si rozhodně nemínil vzít veterána s vysokou smlouvou pro nic za nic, stejným směrem tedy putuje rovněž volba v prvním kole draftu a švédský obránce Axel Andersson. Ten by se v brutální konkurenci zadních řad Bruins, kde několikátým rokem zahálí na farmě také Jakub Zbořil, asi obtížně prosazoval a ve dvaceti letech působil stále jen v juniorce. Na draftu 2018 šel Andersson ve druhém kole.

Ondřej Kaše vyrovnává bilanci celé transakce a dává jí z pohledu Bostonu nejen implicitní rozpočtový, ale také explicitní hráčský přínos. „Kaše je mladý talentovaný hráč, významně přispívající ve hře pět na pět. Všestranný a přizpůsobivý adaptovat se v kterémkoli útoku,“ zhodnotil svůj úlovek generální manažer Don Sweeney.

Autor 43 branek v NHL hraje na pravém křídle, což je místo, kde mají Bruins mezery. Nabízí se spojení s krajanem Davidem Krejčím, pokud tedy nováček v sestavě trenéra Cassidyho přesvědčí, že je pro tento útok lepší volbou než přibližně stejně starý a produktivní Danton Heinen.

Šanci dostane. „Nejsnazší se zdá říct, že ho zkusíme vedle Krejčího a pravděpodobně to tak i uděláme. Od toho se odpíchneme,“ vzkázal Bruce Cassidy z Calgary, kde hrál Boston v pátek.

Kdy znovu do hry?

To všechno bude možné, až se dá Kaše do pořádku. Nehraje od 7. února. Čtvrteční zpráva z Anaheimu říká, že už s Ducks trénoval, zatím ale jen v červeném „bezkontaktním“ dresu. Na ledě se objevil poprvé po dvou týdnech od utkání s Torontem, kde dostal loktem do hlavy od obránce Jakea Muzzina. Oficiálně jej ale Ducks nechali mimo hru kvůli „symptomům chřipky“.

Chvíli před výměnou, kdy trenér Dallas Eakins ještě nevěděl, že o pravého křídelníka přijde, popisoval jeho stav následovně: „Kdykoli se vám vrací chlap ze zranění, tak ho na tréninku sledujete. Bavili jsme se a prý se cítil skvěle, což je dobré znamení. Nechci předbíhat, ale mělo by to být rychlé.“

Sám hokejista ve čtvrtek uklidnil novináře, že se cítí dobře a dychtí po urychleném návratu. Zatím jen nebyl schopen comeback časově upřesnit. Ambiciózní Boston pro něj po utrápeném Anaheimu představuje mimořádně lákavou výzvu.

Bruins příchodem Kašeho nejspíš neuzavřeli posilování, pokud ano, pak je i tento trejd posouvá vpřed, soudí místní tisk. „Nevím, co ještě přijde nebo může přijít,“ říká Don Sweeney. „Povedeme hovory a omrkneme další možnosti. Za nás jsme se zaměřili na to, co bylo potřeba, aniž bychom přišli o hráče, které tu máme.“

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+