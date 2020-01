Kassianova msta zaujala disciplinárku. Za brutální rvačku bude mít slyšení

Víkendová bitva o Albertu mezi Calgary a Edmontonem nepřinesla jen pikantní hokej, ale také pořádně vypjaté emoce. Nejvíce jisker létalo kolem dvojice Zacka Kassiana a Matthew Tkachuka, jejichž zápolení nakonec vyústilo v Kassianův zkrat a brutální rvačku.

Kassian s Tkachukem se osekávali, oťukávali a vráželi do sebe v průběhu celého zápasu. Tkachuk, který umí být pěkným provokatérem, aplikoval na urostlého hráče Edmontonu tvrdou hru.

Už v první třetině přišel od Tkachuka úder hodně na hraně, při níž Kassian dostal úder nejen do ramene, ale také krku a jeho hlava s sebou hodně nepříjemně škubla. Tím byla spuštěna stavidla souboje, který vyvrcholil na konci druhé třetiny.

Znovu to byl Tkachuk, kdo dosti nevybíravě sestřelil Kassiana. To, co poté následovalo, už nemělo moc společného s obyčejnou hokejovou tvrdostí. Kassian zahodil rukavice, nepočkal, jestli soupeř udělá to samé a zasypal soupeře sprškou ran.

Tkachuk doslova létal v rukách Kassiana jako hadrová panenka. Chvilku byl u ledu, chvilku na nohách a neustále dostával jednu ránu za druhou.

Za své běsnění vyfasoval Kassian dvojnásobný trest za hrubost a k tomu desetiminutový osobní trest. Tkachuk za své hity proti soupeři zůstal nepotrestán.

Zkrat, který si Kassian prožil ve druhé třetině zápasu proti Calgary, pro něj může mít mnohem horší následky než jen vyloučení během zápasu. Jeho chování totiž zaujalo disciplinární komisi NHL, která bude celou situace posuzovat na slyšení během pondělí.

Bitva o Albertu nakonec vyhrálo Calgary 4:3.

