Každý gól Alexe Ovečkina ze sezony 2019-2020. Přidá ještě něco?

Útočník Alex Ovečkin letos prožívá další střelecky výtečnou sezonu. Aktuálně mu schází pouze dva zásahy k tomu, aby podeváté v kariéře pokořil 50 gólovou hranici.

Pakliže se mu to podaří, stal by se teprve třetím hokejistou v historii National Hockey League, jenž dosáhl výše uvedeného. Před ním to zvládli Mike Bossy a Wayne Gretzky.

V tabulce střelců sezona 2019-2020 se Alex Ovečkin dělí o první místo s českým útočníkem Davidem Pastrňákem (oba tedy 48 gólů). Pouze o jednu trefu zpět registrujeme útočníka Austona Matthewse.

V celkové tabulce střelců je potom Ovečkin, čtyřiatřicetiletý Rus, na osmém místě (708 gólů). Na sedmého Mikea Gartnera mu schází dva zásahy.

Přidá letos ještě něco? Nejlepší hokejová liga je momentálně na nějakou chvíli pozastavena kvůli pandemii koronaviru...

