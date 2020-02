Kdo by mohl odejít z Ottawy? Mluví se i o Andersonovi

V posledních dnech se s blížící uzávěrkou přestupů spekuluje o tom, kdo by mohl změnit působiště. Součástí zajímavé výměny by se mohl stát i brankář Craig Anderson, který devátým rokem nastupuje za Ottawu.

Fanoušci Senators si v minulých letech zvykli na odliv velkých hvězd a týmovou přestavbu. Letos by se z hlavního města Kanady žádné hvězdné jméno stěhovat nemělo, přesto se spekuluje o odchodu několika hokejistů.

Zřejmě nejzajímavějším zbožím je centr Jean-Gabriel Pageau. Do nového mužstva by se mohl přesunout i obránce Mark Borowiecki nebo právě brankář Craig Anderson.

Zkušený gólman by mohl sloužit jako spolehlivý záskok, ať už v boji o play off nebo samotné vyřazovací části. Na otázku novinářů Sportsnetu, zda by výměnu zvážil, odpověděl Anderson, že by tak neochotně učinil.

„Víte, moje srdce a duše jsou tady, s fanoušky, s organizací a s kluky z týmu,“ pravil osmatřicetiletý maskovaný muž. „Pokud by se to stalo, určitě by to byl těžký přesun, těžký den. Ale uvidíme, nechci spekulovat.“

Andersonovi po sezoně vyprší dvouletá smlouva na 9,5 milionů dolarů, kterou podepsal v září 2017. Rozhodnutí, zda bude v bohaté kariéře pokračovat, padne zřejmě někdy na konci ročníku.

„V průběhu sezony byly okamžiky, kdy jsem si dokázal, že mohu stále nastupovat na této úrovni,“ řekl Anderson. „Jindy zase přijdou horší časy. Ale není to nic jiného, než když mi bylo 25 nebo 30. Každý rok je to nahoru dolů. Jde o to zůstat duševně tvrdý a silný s vědomím, že pořád chci hrát.“

Dobrých gólmanů je na trhu s blížící se vyřazovací částí poměrně málo, Anderson je proto zajímavou možností. Rodák z Park Ridge pořád disponuje nezpochybnitelnými brankářskými kvalitami, minulý týden například trápil střelce Toronta (Senators nakonec prohráli 1:2 po prodloužení).

Pokud by dal Anderson Ottawě skutečně vale, musel by kouč D.J. Smith sázet na někoho z dvojice Anders Nilsson a Marcus Hogberg.

Anderson však žurnalistům řekl, že o žádné výměně s vedením zatím nediskutoval, jeho kontrakt navíc obsahuje modifikovanou doložku o nevyměnitelnosti, podle které nemůže být vyměněn do deseti týmů.

Dočká se zkušený gólman ještě nového angažmá?

