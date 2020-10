Kluby NHL, připravte se! Za pár let dorazí ruský supertalent

Rusko a hokej, to šlo vždy dohromady. Ruští hráči okouzlují diváky NHL už několik desetiletí, vzpomeňme na současné velikány Alexe Ovečkina či Jevgenije Malkina. Za pár let do NHL s největší pravděpodobností zamíří další ruský talent, jenž dostává nálepku “generační“. Seznamte se, Matvej Mičkov.

Začněme s trochou čísel. Jako patnáctiletý kluk odehrál loňskou sezonu v týmu Lokomotivy Jaroslavl do 16 let. Jeho bilance? 26 utkání, 109 bodů!

Letos už hraje nejvyšší juniorskou soutěž (MHL). Pod svá křídla si ho stáhl Petrohrad, který má v lize dokonce dva týmy, mezi kterými Mičkov pendluje. Současný účet k dnešnímu dni je 20 utkání, 14 branek a devět asistencí. Hodí se připomenout, že je mu stále jenom 15 let a hraje proti o několik let starším soupeřům.

„Hrát proti starším? Pro mě nic nového, nemám s tím problém,“ cituje Mičkova server The Hockey News. „Tempo je tu vyšší a soupeři jsou silnější, ale vždycky si dávám ty největší cíle. Věk nehraje roli. Mimo led si se všemi rozumím bez ohledu na to, kolik mi je. Důležité je, jak užitečný jsem pro tým.“

Velkou pomocí pro Mičkovův vývoj bude určitě organizace Petrohradu jako taková. Jedná se o velice bohatý a vyspělý tým, jenž má pod sebou spoustu talentů. Mimo jiné také Mičkovova spoluhráče Marata Chusnutdinova, jehož si letos v druhém kole draftu vybrala Minnesota.

„Marat je super kluk a dokonalý spoluhráč,“ pochvaloval si Mičkov. „Rychle jsme našli společnou řeč. Jak na ledě, tak i mimo něj. Je to výborný bruslař se skvělým viděním. Výborný lídr.“

Za juniorku Petrohradu hrají i další draftovaní hráči, například Kirill Marčenko, jehož si vzal Columbus, nebo Jegor Spiridonov, který už patří San José. Spousta hráčů na soupisce už navíc dostala šanci zahrát si v KHL. Mezi takové patří i Yaroslav Askarov, letošní výběr Nashvillu z prvního kola.

„Organizace má vynikající zázemí pro náš vývoj,“ řekl Mičkov. „Navíc v posledních letech dostáváme my mladší šanci v prvním týmu. Všechny petrohradské týmy hrají rychlý a útočný hokej, což se mi moc líbí.“

Už teď je jasné, že na draftu půjde Mičkov hodně vysoko. Jelikož má narozeniny až v prosinci, na draft bude moci až v roce 2023. A připravuje se velice pečlivě. Nejen na tréninku, ale také hodinami strávenými sledováním KHL i NHL, kde je jeho nejoblíbenějším hráčem Sidney Crosby.

„Pořád mám co zlepšovat,“ je si vědom Mičkov. „Je mi pořád jenom patnáct. Snažím se zlepšovat každičkou stránku mé hry.“

Chtělo by se říct, že snad už není co zlepšovat. Je nesmírně rychlý, má velký přehled o hře a ony pověstné ruské hokejové ručičky.

Jinými slovy, NHL se může těšit na další velkou hvězdu z Ruska.

