Komisař Borowiecki na útěku. Bek Sens patrně okusí trh volných hráčů

Postačí vám pětiminutová ukázka jeho důrazné hry, abyste okamžitě pochopili, proč mu spoluhráči přezdívají BoroCop. Mark Borowiecki je kyborg v defenzivní struktuře Ottawy, naprogramovaný na likvidování soupeřů i jimi vyslaných střel. Jeho spolehlivých služeb Senators využívají od roku 2011, jenže letos devítiletá sága zřejmě dozná svého konce. Hráčův agent Steve Bartlett odhalil, že se kanadský zadák chystá na nové angažmá.

V rámci NHL byl Borowiecki doposud věrný ottawským barvám. Od chvíle, co skončil jako kapitán na Clarkson University, se v kabině Senators dokonale domestikoval. Pravda, úvodní čtyři sezony provázely porodní bolesti v podobě častých návštěv farmy v Binghamtonu, ty mu ale na druhou stranu v roce 2011 umožnily zisk Calder Cupu pro vítěze AHL.

Životní změna?

Dalšího týmového úspěchu se však levoruký obránce nedočkal. A to se mu skutečně nelíbí. V 31 letech je proto připravený emigrovat z rodného města a vyhlížet nejistou budoucnost na trhu s volnými hráči. Po základní části mu totiž vypršela dvouletá smlouva v hodnotě 2,4 milionu dolarů.

„Je velmi pravděpodobné, že se pokusíme rozčeřit vody s volnými hráči. Vůbec poprvé v rámci Markovy kariéry,” uvedl pro The Athletic Borowieckiho agent Steve Bartlett. „Myslím si, že by mohl být vítanou možností pro řadu klubů.”

Zcela jistě by pak Borowiecki pomohl těm organizacím, které ve svém obranném bloku postrádají rázného policistu se schopností sjednat na ledě respekt. V životopisu hokejové obdoby Robocopa nechybí pěstní rozmíška s monstrózním Zdenem Chárou nebo nejvyšší počet rozdaných bodyčeků (364) a zároveň trestných minut (154) ze všech hráčů nastupujících v ročníku 2016/17. Varovná čísla doplňuje vtipným úsměvem, který postrádá řezáky. K tomu mu v Ottawě svěřili úlohu alternujícího kapitána.

Bojoval i se zlodějem

Do role šerifa se přitom Borowiecki pasuje nejen na ledové ploše. Jak ukázal na počátku prosince minulého roku, ani veřejný pořádek mu není cizí. Tehdy se procházel se spoluhráčem Mikkelem Boedkerem a Dylanem DeMelem po Vancouveru, kde je o den později čekal zápas s místními Canucks. Po obědě v restauraci zamířila trojice kolegů do nákupního centra, když v tom Borowiecki spatřil muže, který se dobýval do jednoho ze zaparkovaných aut.

„Najednou jsem slyšel, jak rozbil okénko spolujezdce. Zakřičel jsem na něj a on už tahal z vozu velký batoh. Znovu jsem na něj řval, aby ho položil na zem, snažil se mě zastrašit,” popisoval Borowiecki inkriminovaný moment pro NHL.com.

Nakonec zvládl vandala v souboji shodit z kola a tašku mu sebrat. Vysloužil si poděkování majitelky automobilu i vancouverské policie. A zároveň jistotu, že kdyby náhodou v NHL práci nenašel, může makat pro ochranku hokejových stadionů.

