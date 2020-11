Komplikace před sezonou? Liga požádala hráče o další peníze

Zástupci kanadsko-americké NHL dál usilovně řeší, jak zařídit, aby nová ligová sezona proběhla s co možná nejmenším dopadem na jednotlivé organizace. Za tím účelem požádali samotné hráče, aby přistoupili na další odklad části svých platů, což může celou situaci velmi zkomplikovat. Další snižování peněz přitom NHLPA striktně odmítala.

Podle informací New York Post požádala NHL hráče o odklad dalších 13 % z hrubého příjmu v sezoně 2020/21. Dle propočtů zahraničních médií by to znamenalo, že by se garantovaná částka, kterou by hokejisté měli v příští sezoně obdržet, snížila na 61,6 % smluveného platu.

Hráčské odbory přitom už dříve další snižování platů odmítaly. Na základě nové kolektivní smlouvy, která byla podepsána před pár měsíci, musí hráči odvádět 20 % svých platů do zásobního účtu, tzv. escrow fondu. K tomu navíc posléze souhlasili s odkladem 10 % svých platů, což jim ve výsledku přineslo garanci 72 % ročního platu. Tehdy se však operovalo s předpokladem odehrání kompletní základní části s 82 zápasy.

Odklad dalších 13 % by podle NBC Sports znamenalo pokles garantovaného ročního příjmu na již zmíněných 61,6 %. A to se mnohým zdá už příliš.

Kvůli žádosti NHL se již dokonce NHLPA sešla. Jednání, kterého se během středeční noci zúčastnilo více než 100 členů asociace, zatím proběhlo v tichosti. Dle informací neproběhlo žádné hlasování o tom, zda na žádost přistoupit, a odbory prozatím nevydaly ani žádné prohlášení.

Reakce na samotnou žádost se ovšem různí. Některé ohlasy se striktně drží údivu, proč by mělo docházet k dalším změnám, když kolektivní smlouva byla uzavřena teprve před pár měsíci. Jiní namítají, že mnohem horší by bylo, kdyby se vůbec nehrálo.

A i přes uzavřenou kolektivní smlouvu se hrozba, že by se vůbec sezona nerozjela, existuje. NHLPA totiž může žádost ligy zamítnout a finanční dopady, při současných bezpečnostních opatření, mohou být i pro některé kluby kritické. Podle uznávaného newyorského novináře Larryho Brookse tři až pět majitelů nemá vůbec chuť do příštího ročníku vstoupit.

Liga mezitím dál pracuje na scénáři, podle něhož by se sezona 2020/21 měla uskutečnit. Podle nejnovějších informací by se mělo v základní části odehrát 60 zápasů.

