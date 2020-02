Komplikace pro Montreal. Kapitán bude chybět až šest týdnů

Boje o postup do play off se Montrealu pořádně komplikují. Nejen, že ztrácí na elitní osmičku Východu sedm bodů a prohráli dva zápasy v řadě, ale ještě přišli o svého kapitána a hvězdného beka Sheu Webera. Ten bude se zraněním kotníku chybět 4-6 týdnů.

Weber byl už ve středu znovu vyšetřen ortopedickým specialistou, ale informace o délce léčby jeho zranění prosákly až ve čtvrtek. Pokud se informace potvrdí, tak by mohl stihnout ještě závěr sezony.

„Je povzbudivé vědět, že by se mohl vrátit,“ uvedl k jeho absenci brankář Carey Price. „Je velmi důležitou součástí naší kabiny. Musíme bojovat, abychom udrželi naše šance na play off a doufejme, že až se vrátí, tak budeme ještě ve hře.“

Canadiens se povedlo v uplynulých týdnech odvádět velmi dobré výkony, díky kterým se jim povedlo trochu stáhnout své manko na postupové příčky. Zranění Webera a poslední dvě porážky je ovšem zase trochu srazilo.

Hvězdný obránce se zranil už 4. února v utkání proti New Jersey. Canadiens tím přišli o hráče, jenž v 55 zápasech zaznamenal 13 branek, přidal 21 asistencí a v průměru odehrál přes 24 minut na zápas, což z něj dělá dvanáctého nejvytíženějšího hokejistu v celé lize.

Trenér Claude Julien se původně obával, že Weber by mohl chybět až do konce sezony. Jeho možný návrat je však pozitivní zprávou. „Nakonec je to dobrá zpráva, protože je tu hráč, který má příležitost se vrátit. Zranění není nikdy dobrou zprávou, ale mám pocit, že to vypadá lépe, než každý očekával. Což je ta dobrá zpráva,“ řekl Julien.

Montrealu zbývá odehrát už jen 23 zápasů. Z týmů, které bojují o play off, mají odehráno nejvíc. Nutně by potřebovali mít zdravé hráče a nastupovat do utkání v plné síle. To kvůli zranění jejich kapitána nyní není vůbec možné.

