Končí v pouhých 31 letech. Wilson pověsil brusle na hřebík

Sedmička draftu 2008, Colin Wilson, v úterý předčasně ukončil svoji kariéru. Jednatřicetiletý bývalý útočník se rozhodl nepokračovat poté, co v uplynulé sezoně odehrál kvůli dvěma operacím kyčle jen devět zápasů.

Wilson končí kariéru v nejslavnější lize světa, kam se poprvé podíval v říjnu 2009, po 11 sezonách. V nich stihl naskočit do 632 zápasů s bilancí 113 branek a 173 asistencí. V play-off přidal dalších 65 utkání s bilancí 17+16.

„Rád bych poděkoval za neuvěřitelné zážitky, co jsem prožil, a úžasné lidi, které jsem na své cestě díky hokeji potkal,“ řekl Wilson po oznámení konce kariéry. „Odejít do důchodu je trochu hořkosladké, protože jsem za sebou zanechal svou dětskou vášeň, ale těším se na to, co mi život dál přinese.“

Kariéra Colina Wilsona rozhodně nebyla procházkou růžovým sadem. Kromě soupeřů musel bojovat i se zákeřným psychickým onemocněním, které se nazývá obsedantně kompulzivní porucha. To je po depresích jedna z nejčastějších psychických nemocí, která výrazně ztížila jeho cestu na vrchol a mezi hvězdy ligy.

Nejčastěji se projevuje potřebnými rituály, o kterých promluvil i sám Wilson na webu The Players Tribune, kde popsal, co musel například udělat, aby vůbec nasedl do letadla. „Před letem jsem musel uklidit všechen nepořádek před vstupní bránou, každý papírek nebo kousíček plastu. Také jsem musel být posledním pasažérem, který na palubu vstoupí a nakonec jsem si musel promluvit s piloty. O ničem konkrétním, prostě jsem s nimi musel mluvit. Až pak jsem se cítil v bezpečí,“ popisoval.

Hokejista, který do NHL vstoupil v dresu Nashvillu, ze kterého přestoupil před sezonou 2017/18 do Colorada, se svěřil také s braním silných léků. „Během Stanley Cupu 2017, kdy jsme hráli s Penguins, jsem si sáhl na dno. Po nějaké tři roky, nebo tak nějak, jsem bral Xanax a Seroquel, abych mohl spát. Během play-off v tom roce jsem začal také více pařit, abych otupěl bolest. Kombinace těchto pilulek s alkoholem a roky neléčenou nemocí... Našel jsem své dno,“ přiznal tehdy.

I přes těžké problémy však mohl svou kariéru hodnotit úspěšně. A to až do loňského prosince. Po devíti zápasech v dresu Colorada musel řešit zdravotní obtíže s kyčlí. V prosinci absolvoval hned dvě operace, po kterých se ale na led už nevrátil. A po jeho úterním rozhodnutí o konci ani nevrátí.

