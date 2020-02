Konec euforie. Carolina má pár hodin, aby vyřešila brankoviště

Byl to vděčný příběh. Carolina přišla v sobotním duelu s Torontem o oba gólmany a do branky tak musel na rychlo povolaný záskok. Dvaačtyřicetiletý rolbař si nevedl vůbec špatně a dovedl „svůj“ tým k vítězství 6:3. Dokonce i vlastní minizápas vyhrál, na dva inkasované góly spoluhráči za jeho pobytu na ledě tři vstřelili.

Internet okamžitě zaplavily komentáře nejrůznějšího druhu, terčem posměchu bylo hlavně Toronto. „Kde udělalo analytické oddělení chybu?“ Progresivně vedený tým nedokázal na starého matadora, který proti němu navíc občas stojí v trénincích, zareagovat. Zápas skončil pro Listy ostudou.

Legendární pořad Hockey Night in Canada neřešil nic jiného. Také kabina Caroliny si užila po utkání nevěšení okamžiky, David Ayres se musel obklopený profesionály NHL vznášet v sedmém nebi. Zvlášť když ho Rod Brind’Amour v emotivní řeči přede všemi pochválil a zmínil, že tohle jsou ty zážitky, pro které hokej děláte.

Střih.

Je neděle, vlastně už pondělí a Hurikáni se vrací do reality. James Reimer a Petr Mrázek jsou zranění. Generální manažer Don Waddell žhaví telefony a hledá řešení. Z farmy bylo okamžitě povoláno brankářské duo Alex Nedeljkovic a Anton Forsberg. Další možnosti jsou v jednání. Přestupy končí v pondělí 15.00 zámořského času, tj. 21.00 toho našeho.

Waddell neřeší jen eventuální zkušenou posilu do brankoviště, trápí ho také defenziva. Zadák Dougie Hamilton hrál životní sezónu, než si 16. ledna zlomil lýtkovou kost. Sobotní zápas bohužel kvůli potížím v horní polovině těla nedohrál ani obránce Brett Pesce.

„Věříme hráčům, které tu máme, věříme, že Hamilton bude v určitý okamžik zpátky. Když se něco namane, tak tu možnost zvážíme,“ řekl Waddell ke stavu obranných řad ve čtvrtek.

Těžká situaci v brance mu přidělala další vrásky. Sedmadvacetiletý Forsberg odchytal v NHL 45 zápasů, převážně v Chicagu, něco málo předtím v Columbusu. Čtyřiadvacetiletý Nedeljkovic byl dosud brankářem AHL, za Carolinu odchytal jen dvě utkání.

Šušká se, že pokud se Waddell rozhodne přivést zkušeného brankáře, mohlo by to být z Chicaga, což bývá tradiční partner pro výměny s Carolinou. Tzn. Corey Crawford nebo Robin Lehner? Canes mají co nabídnout, drží dvě volby v prvním kole draftu 2020, celkově šest v prvních třech kolech.

