Konec jedné dekády. Florida hledá nového stavitele

Krátké kvalifikační předkolo, hrané jen na tři vítězná utkání, bylo nemilosrdné. Zdánlivá krutost bohužel nijak nesnižuje jeho dopad. Co na tom, že jsme víc než čtyři měsíce stáli? Účty se skládají jako obvykle. Na Floridě stál nepovedený konec sezóny místo Dalea Tallona.

Když se Vincent Viola zbavoval v roce 2017 ukvapeného Toma Rowea, jehož personální rošády ihned po nástupu do funkce připomínaly tornádo, byl mu Dale Tallon dobrý. Návrat k jistotě. Však už mužstvo z postu generálního manažera v letech 2010-16 vedl. Nyní to vypadá, že se potenciál zakrátko sedmdesátiletého muže vyčerpal.

Tallonovi končí po této sezóna smlouva a spolupráce nebude prodloužena. Údajně po vzájemné domluvě, ačkoli na tohle téma už koluje internetem vtip. Generální manažer se nemůže vlámat do svých dveří. Když je mu podáno, že je v nich nový zámek, dostane na větu „To už sem jako nemám chodit?“ odpověď „To jsem rád, že jsme se dohodli.“

A teď vážně. Tallonův odkaz není zanedbatelný, čehož jsou si na Floridě vědomi. „Dale v posledních deseti letech pozvedl týmový profil, přivedl klíčové hráče a přinesl do klubu charakter a úroveň,“ poděkoval odcházejícímu funkcionáři majitel Viola. „Když jsme v roce 2013 kupovali Panthers, dělali jsme to s cílem vyhrát Stanley Cup. Bohužel to nevypadá, že by naše snahy vedly k jeho uskutečnění. Zahajujeme hledání nového generálního manažera.“

Tallon nastoupil do funkce na Floridě v roce 2010 po dvanácti letech v Chicagu, včetně čtyř sezón (2005-09) na místě hlavního klubové konstruktéra. Bývalý obránce NHL dostal za úkol přestavět mužstvo s ne právě bohatou a úspěšnou historií. Solidní kopa získaného talentu a vysokých draftových voleb (Jonathan Huberdeau, Alexandr Barkov, Aaron Ekblad) ovšem k většímu úspěchu nevedla.

Nejúspěšnější rok nakonec zažil tým koček v sezóně 2015-16, kdy jej táhnul stárnoucí veterán z Čech. Těch 103 bodů ze základní části je dodnes klubový rekord. Bohužel ani s Jaromírem Jágrem v sestavě nevydrželi Panteři v play off víc než sedm utkání.

Celková Tallonova bilance je 347 výher, 317 proher a 109 nezdarů v prodloužení nebo po nájezdech, čímž zásadně nevybočuje z klubového průměru. Seznam účastí Floridy v play off, to je věru úsporné čtení. Hned ve svém třetím roce postoupil mladý celek do finále, kde hladce podlehl Coloradu 0:4. Víc toho nestojí za řeč. Od roku 1996 jen čtyři první kola, plus letošní předkolo. Panthers příliš dlouho přešlapují na místě a logika velí zkusit to s někým jiným.

„Rád bych poděkoval zdejší komunitě a fanouškům Floridy za těch deset let a rodině Vincenta Violy za sedm let v organizaci,“ uvedl Dale Tallon v prohlášení. „Měl jsem příležitost spolupracovat s partou prvotřídních osobností a privilegium sledovat vývoj mladých talentů, ze kterých vyrostli skvělí hráči a ještě lepší lidé.“

Tallonova nástupce čeká podobné zadání. Ukončit období sucha a uspět. Zejména v play off, kde tým nevyhrál sérii od roku 1996. Až pandemie znovu pustí na stadióny fanoušky, musí také naplnit hlediště. Návštěvnost Panthers v této sezóně byla tristní, třetí nejhorší v NHL.

Ať už bude nový muž více či méně lačný po změnách, po svém předchůdci určitě zdědí brankáře Sergeje Bobrovského, jenž loni podepsal na sedm let za 70 miliónů, a nejspíš i trenéra. Zkušený Joel Quenneville, další z Tallonových akvizic, dostal loni šestiletý kontrakt na 30 mil. dolarů. Ani tyto příchody však obrat k lepšímu nepřinesly.

