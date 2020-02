Konec podivné ságy? Byfuglien a Winnipeg jednají o ukončení kontraktu

Vypadá to, že spojení Dustina Byfugliena a Winnipeg Jets se definitivně chýlí ke konci. Podle informace TSN, kterou převzala řada novin a serverů, jednají obě strany o ukončení kontraktu. Současně by tím skončil také právní spor, zahájený obráncem Jets v listopadu loňského roku.

Dohoda by mohla být dokončena během několika dnů a měla by klubu uvolnit 7,6 miliónů pod platovým stropem, což je suma, kterou v této a příští sezóně Byfuglien blokoval. Jets by se tak mohli do uzávěrky přestupů poohlédnout po nějaké adekvátní náhradě.

Čtyřiatřicetiletý, bezmála 120 kilový hokejista by se současně stal nechráněným volným hráčem. Letos si měl vydělat 8 miliónů dolarů, napřesrok 6 mil. Stropová zátěž činila v každé sezoně již zmíněných 7,6 mil. Původně pětiletou smlouvu na 38 mil. dolarů podepsal Byfuglien v únoru 2016.

Právě fakt, že kontrakt signoval před 35 rokem věku, nyní umožňuje, že se po případném ukončení nebude dál započítávat Jets do platového stropu.

Dál ten příběh znáte

Story plná záhadných a neobvyklých kroků ze strany hráče i klubu je relativně dobře známá, na našich stránkách jsme se jí opakovaně věnovali. Statný obránce se objevil ve Winnipegu před tréninkovým kempem, krátce potrénoval, avšak před oficiálním zahájením zmizel. První zpráva říkala, že potřebuje určitý čas na dořešení osobních záležitostí. Klub mu vyhověl.

Činovníky Jets ovšem poněkud rozladilo zjištění, že hokejista bez jejich vědomí podstoupil v polovině října doma v Minnesotě operaci pochroumaného kotníku. Jelikož odstartovala sezóna a Byfuglien nikde, klub mu pozastavil výplatu. Hráč začal věc řešit právní cestou. NHLPA prověřovala, zda mu nebylo ukřivděno. Spekulovalo se, že Byfuglien ohlásí konec kariéry. To se ostatně pořád může stát. Anebo taky ne.

Generální manažer Kevin Cheveldayoff si dával po celou dobu pečlivý pozor na ústa. Nechtěl mít oplétačky s vedením ligy, nechtěl ani zbytečně nahrát na smeč Hráčské asociaci. Podle aktuálních informací je každopádně celý spor ve fázi, kdy se hokejista do tohoto ročníku určitě nevrátí a obě strany se blíží dohodě o ukončení smlouvy.

Klub i hráčův agent prozatím odmítají cokoli komentovat.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+