Konec přestavby! Chci vidět výsledky, burcuje Melnyk

Pryč se špatnými časy! Majitel Ottawy Senators Eugene Melnyk už nechce vidět další neúspěšné sezony. Svému týmu a odvedené práci v něm věří natolik, že chce být v příští sezoně jedním z hlavních uchazečů o Stanley Cup.

„Už jsme jinde. Teď už musíme naplnit náš potenciál,“ řekl Melnyk. „Věřím, že tým, který teď máme, může vyhrát Stanley Cup. A to jsme ještě nepřidali některé zkušené hráče, což máme také v plánu. Změní se na nás obecný pohled. Při uzávěrce přestupů budeme aktivní. Ne ale jako prodávající, naopak.“

Melnyk spasil Senators v roce 2003, kdy tým vyhlásil bankrot. Od roku 2007 a prohře v samotném finále se toho Senators moc nepodařilo. Zmínit můžeme maximálně konferenční finále z před téměř čtyř let.

„Když jsem před 17 lety tým kupoval, chtěl jsem vyhrávat. Kdybych nevěřil, že můžeme vyhrát Stanley Cup, ani bych sem nechodil,“ řekl jednoznačně.

„Současný tým je dostatečně dobrý na to, aby vyhrál, ale pořád mám dojem, že se to dá ještě vyladit,“ vysvětloval Melnyk. „Abychom vyhráli, budeme potřebovat taky trochu štěstí. Play off už je jiný hokej. Potřebujete tam ty starší hráče, aby mladým ukázali cestu.“

Melnyk je velice cílevědomý muž. Být jenom dobrý mu nestačí. Chce víc. Proto se v únoru 2018 s generálním manažerem Pierrem Dorionem shodli, že tým je potřeba značně proměnit a díky tomu získat také například výběry v draftu.

„Tehdy jsme museli jednat rychle a jasně,“ vzpomíná. „Když řeknete, že něco změníte a chcete vyhrát, lidi se vám vysmějí. Ti samí pak ale budou stát na ulicích, až budeme projíždět se Stanley Cupem. Ukažte mi ale tým, který se najednou zbavil šesti nejlepších hráčů. Takový nenajdete.“

Tým Senators se ale zdá být pořád poměrně mladý na to, aby mohl zažít větší úspěch. Stát se to ale klidně může, jelikož faktem je, že tým opravdu hodně posílil.

Brankářskou otázku vyřešili Dorion a jeho pomocníci Mattem Murraym z Pittsburghu, v obraně by měl kromě hvězdného Thomase Chabota zářit také Erik Brännström. V útoku doplní Tkachuka a spol. Alex Galchenyuk a hlavně Jevgenij Dadonov.

„Udělám všechno pro to, abych pro Ottawu a fanoušky tady získal Stanley Cup. Nic bych neviděl radši než fanoušky Senators s nosem nahoru, že právě vyhráli Pohár,“ zakončil Melnyk.

