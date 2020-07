Konec v NHL po dvanácti letech? Frolík prý zvažuje nabídku z KHL

Michael Frolík by mohl po dvanácti sezonách opustit slavnou NHL. Podle deníku Sport-Express má o něj eminentní zájem ruský Omsk a zkušený útočník prý není proti.

Podle zdrojů ruského listu 32letý bojovník dostal nabídku na roční smlouvu, kterou opravdu zvažuje. V Omsku by se tak znovu potkal s kanadským koučem Bobem Hartleyem, který ho vedl už v ročníku 2015/16 v Calgary, kde strávil necelých pět sezon.

Ta poslední mu nevyšla podle představ. Po 38 zápasech, v nichž nasbíral deset kanadských bodů (5+5) a deset záporných v bilanci +/-, byl na začátku ledna vyměněn do Buffala. Tam v 19 zápasech vstřelil jediný gól do prázdné kasy a přidal tři asistence.

Michael Frolík hraje NHL nepřetržitě od roku 2008. Zahrál si postupně za Floridu, která ho v roce 2006 draftovala z desátého místa, Chicago, Winnipeg či už zmíněné Flames a Sabres. Celkem v lize nasbíral i s play off 897 startů a 403 bodů (166+237).

Po letošní sezoně, v níž Šavle nedokázaly postoupit do rozšířeného play off, Frolíkovi končí pětiletá smlouva. Další by už účastník ZOH 2014, Světového poháru 2016 či tří seniorských MS, z nichž bral v letech 2011 a 2012 bronz, mohl podepsat v Rusku.

Barvy Omsku už v minulosti hájila řada českých hokejistů. Za Avangard hráli třeba Jaromír Jágr, Jiří Šlégr, Pavel Patera, Martin Procházka, Tomáš Vlasák, Jaroslav Bednář či Roman Červenka, naposledy potom v sezoně 2017/18 brankář Dominik Furch.

Přidá se k nim nyní kladenský vítěz Stanley Cupu s Chicagem z roku 2013?

