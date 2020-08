Konečně vyhrát v play-off! Floridský cíl je jasný, pomůže k němu Burke?

Kdo vystřídá Dalea Tallona a vyžehlí jeho přešlapy? Florida si vybírá nového generálního manažera a dál touží po pronikavém úspěchu v play-off. Odpověď na naléhavou otázku se už rýsuje. Cats vyjednávají se Seanem Burkem. Bývalým gólmanem s osmi sty starty v NHL a také mužem, za nímž stojí spousta zkušeností z nejrůznějších trenérských a funkcionářských rolí.

Pamatujete na konec milénia?

Ještě než v šokujícím trejdu poslal Mike Milbury na jih USA Roberta Luonga, hájil klec Panterů o generaci starší Burke.

193 centimetrů vysoký čahoun. Tou dobou vítěz Canada Cupu, mistr světa, stříbrný olympijský medailista. Borec, na něhož spoléhali v New Jersey, Hartfordu, Carolině, Vancouveru i Philadelphii.

Bylo mu tehdy třiatřicet a asi jen málokdo čekal, že ty nejlepší sezony má teprve před sebou a že do konce kariéry vystřídá ještě čtyři kluby.

Vyloženě zářil v Phoenixu, dva roky po sobě se dostal do TOP10 v hlasování o Vezina Trophy. Jednou byl dokonce mezi třemi finalisty. Právě u Kojotů později odstartovala jeho další profesní dráha. Postupně pracoval jako trenér brankařů, ředitel hráčského rozvoje i asistent generálního manažera.

Deset let na sobě pracoval a opakovaně se o něm mluvilo v souvislosti s uvolněnými manažerskými křesly napříč NHL.

Nová šance přichází nyní. Velmi reálná. Burke má za sebou další cennou školu - v pozici GM vedl Kanadu na olympijských hrách, mistrovství světa a opakovaně také na Spengler Cupu. Aktuálně je jeho pracovní náplní "dvojrole" skauta a gólmanského konzultanta pro Montreal Canadiens.

Florida by v něm získala vnímavého a přemýšlivého funkcionáře, který toho v hokejovém světě prošel na dva životy. Plusem je jistá vazba ke klubu, u Cats odchytal během dvou let 66 zápasů. Co na tom, že už je to 20 let.

Panthers pro Burkea, případně kohokoliv jiného, jehož si vyberou jako Tallonova nástupce, mají jasný úkol. Zvládnout to, co se Tallonovi i přes dlouholetou důvěru a v posledních letech silné finanční zázemí nepovedlo. Konečně vyhrát sérii ve vyřazovacích bojích.

Nový generální manažer má vhodně doplnit kádr tak, aby se dál nemrhalo nejlepšími roky prvotřídních machrů Saši Barkova či Jonathana Huberdeaua.

Bude se muset potýkat s nejedním rozhodnutím, které od jinak poměrně uznávaného Tallona bylo nemoudré. Jednoznačně nejkřiklavějším případem je loňský podpis Sergeje Bobrovského. Nikdo v historii floridského celku nedostal tak luxusní smlouvu.

Výsledky se ale nedostavily, první sezona ruského fantoma v prosluněném Sunrise byla zapomnění hodná. Mohl by "Bobrovi" prospět na místě GM někdo, jemuž není třeba vysvětlovat drtivý tlak, který snáší brankářské jedničky v NHL, a specifika brankářského postu?

Třeba i takto na Floridě uvažují. Rozhodnou se pro Burkea?

