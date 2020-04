Koronavirus zastavil vyjednávání. Nabídku od Arizony nemáme, říká Hallův agent

Měla to být průlomová sezona. V létě přivedla Phila Kessela či Carla Soderberga a na podzim to vypadalo, že se konečně chytla. Arizona byla na koni, a když v půlce prosince získala největší rybu na přestupovém trhu Taylora Halla, zdálo se, že by mohla poprvé po osmi letech postoupit do bojů o Stanley Cup.

Jak rychle se můžou časy (nejen) v hokeji měnit.

Coyotes se v následujících měsících po Hallově příchodu přestalo dařit a před přestávkou vynucenou koronavirovou epidemií se nacházeli na 11. místě Západní konference, čtyři body za druhou divokou kartou. Bez šance by tedy rozhodně nebyli, velké naděje na úspěch si ale také zrovna dělat nemohli.

Sezona navíc zamrzla, a i kdyby se začalo hrát, neměli by to jednoduché. Pokud se ale ročník nedohraje, nebude mít generální manažer John Chayka o nic lehčí práci. Smlouva totiž končí několika důležitým hráčům týmu – zatímco omezeným volným hráčem (RFA) se můžou stát Vinnie Hinostroza či Christian Fischer, bez kompenzace by mohli odejít Soderberg a Hall.

Za druhého jmenovaného přitom Chayka v prosinci obětoval (podmíněné) volby v prvním a třetím kole draftu a tři prospekty včetně třicítky draftu z roku 2015 Nicka Merkleyho a pětapadesátky z výběru nováčků v roce 2018 Kevina Bahla. Výsledek v podobě nepovedeného závěru sezony (i když z velké části Chaykou nezaviněného) a odchodu Halla pryč si nemůže dovolit jen tak přejít.

Pokud byste tedy čekali, že vedení Arizony bude vyzvánět Hallova agenta častěji než jiné hokejisty a bude řešit jeho setrvání v klubu, nepřemýšleli byste špatně. Tak tomu ovšem není. Agent osmadvacetiletého útočníka Darren Ferris sice v rozhovoru pro rádiovou stanici SiriuxXM řekl, že nabídky smluv na příští sezonu pro svého klienta už obdržel, ale žádná nepocházela od Arizony.

Ještě v únoru přitom na veřejnost prosakovaly informace, že Chayka plánuje s Hallem podepsat dlouhodobou smlouvu. Na neformální výkop vyjednávání se pak dokonce v Montrealu sešel on, Ferris a majitel klubu Alex Meruelo. Na našem webu jsme o tom psali v tomto článku.

Teď se však situace, zdá se, změnila.

Koronavirus je za vším

To na první pohled vypadá zvláštně, zejména když vezmeme v potaz, že rodák z Calgary bude na letním trhu s volnými hráči (otevře se vůbec v létě?) jedním z nejžádanějších hokejistů. Hall sice letos neprožíval nejpovedenější ročník (52 bodů v 65 utkáních), ale ještě před dvěma lety zaznamenal v 76 duelech 93 bodů a vyhrál Hart Trophy. V osmadvaceti by navíc jednička draftu z roku 2010 měla být ve svých nejlepších letech.

V současné době však platí, že se kluby při pohledu do budoucnosti nemůžou ohlížet jen na hokejovou stránku. Pokles příjmů do rozpočtu ochromil i je a podpis každého nového kontraktu musí pořádně zvažovat. Notabene když jde o hokejistu, jenž si může říct i o částku blížící se deseti milionům dolarů.

To, že koronavirová epidemie může vyjednávání s Hallem ovlivnit, naznačoval Chayka už na konci března v rozhovoru pro server The Athletic. „S Darrenem (Ferrisem) jsme si volali. Myslím si, že se oba snažíme pochopit nynější situaci a to, jak to ovlivňuje Coyotes a jak to potenciálně ovlivní Taylora. Je to unikátní,“ řekl.

Kdo vydrží čekat déle

Také Hall ví, že vyjednávání o nové smlouvě se nebudou odehrávat v totožné době jako ještě před rokem. „Je určitě divné být teď možným volným hráčem, ale v celé lize, v celém světě panuje tolik nejistoty, takže se nestarám tolik o trh jako spíš o to, kdy se vrátíme k hokeji. Myslím si, že všichni se chtějí vrátit k normálnímu životu,“ prohlásil na konci března pro novináře televize Sportsnet Elliotta Friedmana.

Jediné, co tak Hallovi i Arizoně zbývá, je čekat. Koneckonců by v tom díky posledním týdnům měli být už mistry (a my s nimi). Otázkou ovšem je, kolik škody vynucená pauza způsobí. A jestli vydrží čekat déle Hall, nebo Arizona.

Je možné, že Coyotes nebudou v takové finanční situaci, aby si velkou smlouvu mohli dovolit. Stejně tak může Hall obdržet (i když samozřejmě neoficiálně, protože vyjednávat o smlouvě je pořád zakázané) tak lukrativní nabídku, že o setrvání u Coyotes už nebude stát. Nebo to může být úplně jinak.

V každém případě bude zajímavé sledovat, co se okolo nejlepšího hráče s blížícím se statutem UFA i klubu, který za něj musel pořádně zaplatit, bude dít.

