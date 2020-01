Kovalčuk opět přihrával. Blýská se na lepší časy?

Měl to být velký hokejový comeback. Ilja Kovalčuk se po triumfu se svou vlastí na Olympijských hrách vrátil do nejslavnější hokejové ligy s velkým snem – vyhrát poprvé v kariéře Stanley cup a stát se členem prestižního Triple Gold Clubu. Zdání ruského útočníka však rychle narazilo a po spíše průměrné sezoně u Králů z Los Angeles bylo ještě hůř. Bývalý petrohradský kanonýr se čím dál více trápil a postupně se dostal až mimo základní sestavu svého týmu. I přes velkou nelibost fanoušků přišla poslední šance v podobě nového kontraktu u Canadiens. Během dvou zápasů si za svůj nový tým připsal již tři body. Mohl by opravdu restart kariéry hokejové ikony prospět?

Svůj první zápas za v pořadí již čtvrtý mančaft v NHL si Kovalčuk připsal proti Tryskáčům z Winnipegu a jednalo se o vcelku vydařenou premiéru. Trenér Claude Julien dal ruskému forwardovi na první zápas vcelku velkou porci minut. Během 19 minut a 25 sekund Kovalčuk zapsal 4 střely na branku a zapsal především hned při prvním utkání v novém dresu jednu asistenci s 2 kladnými body v tabulce plus minus.

Ve třetí třetině, kdy na kostce nad ledem svítil zbývající čas 8:13 se trefil podruhé v zápase Ben Chiarot a právě při druhé brance mu asistoval Kovalčuk, jenž přenechal puk na modré čáře právě Chiarotovi, který následně dokázal propálit vše co mu stálo v cestě. Hořkou pachuť na vcelku povedeném večeru měla skutečnost prohry 2:3 před domácími fanoušky.

Na druhé představení musel Kovalčuk se svými spoluhráči již vycestovat do Spojených států, konkrétně do Detroitu. I v tomto střetnutí dostal vítěz ZOH 2018 od trenéra velkou důvěru, dokonce o necelé 2 více a odvděčil se nejlepším možným způsobem. Hned v 27. minutě si připsal asistenci při přesilovce. Druhou přidal o 20 minut později, kdy našel na ose útočného pásma najetého Victora Metteho, který i s velkou dávkou štěstí dostal puk odrazem o bránícího hráče od branky.

Oproti předchozí zkušenosti u Kings si tak Kovalčuk nemůže absolutně stěžovat. Aspoň prozatím. I přes světlé výkony však může ruského hokejistu trápit jiná věc, v podobě 2 prohraných duelů a 6 v řadě v podání jeho spoluhráčů a celého týmu. Zda-li Kovalčukovi forma vydrží, je ve hvězdách. Můžeme však tvrdit, že doslova smetl ze stolu prvotní kritiku na jeho postavu a generálního manažera Canadiens.

