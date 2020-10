Král minulé sezony NHL musel škrtnout Prahu. Cepuje ho bývalý kouč Lva či Mountfieldu

V Německu to bylo a je velké téma, asi jako kdyby se v případě Davida Pastrňáka spekulovalo o účasti v TELH. Leon Draisaitl si v pondělí poprvé zatrénoval s týmem Kölner Haie, jeho případný start v DEL by byl senzací. Ale podle všeho se tak nestane.

Copak o to, v Kolíně nad Rýnem by byli nadšeni. Možná by se v dnešní složité době i nějakým způsobem dala vyřešit vysoká pojistka pro letošního majitele Hart Trophy. Jenomže německá PENNY DEL minulý týden odložila start základní části, aktuálně se hovoří o druhé polovině prosince.

A jelikož nový ročník NHL má začít 1. ledna 2021, z případného startu útočníka Edmontonu v Německu asi nebude nic. Pandemie koronaviru se promítá i do hokejového dění u našich západních sousedů, Draisaitl sice začátkem týdne poprvé bruslil na ledě s týmem Haie, ale žádné závěry z toho nevyplývají.

„Leon potřebuje trénovat, to je celé. Víme, jaká je situace. Chce se udržovat ve formě a připravit na další ročník NHL," řekl hokej.cz Draisaitlův agent Jiří Poner. Zatímco parťák německé hvězdy Connor McDavid se zotavuje z nákazy nemocí covid-19, letošní majitel Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče NHL má poměrně pestré dny.

Draisaitl se před dvěma týdny vrátil z dovolené na Mallorce, kde odpočíval a také začal pracovat na fyzičce. Piloval ji pod vedením kondičního kouče Mariána Vody, jenž byl v minulosti členem trenérských štábů Lva, Litvínova či Mountfieldu.

Právě v Hradci Králové se Voda poznal s Peterem Draisaitelem, otec německé star má české kořeny a stojí za spojením jeho syna s uznávaným trenérem na fyzickou přípravu hráčů. Nejde o žádné nové spojení, Leon Draisaitl v minulosti trénoval v Česku – a to jak na bázi získávání kondice, tak i na ledě. V Praze se s ním v minulosti chystali i jiní nadaní Němci ze stáje Jiřího Ponera.

Kdyby panovaly normální podmínky, jedna z největších hvězd NHL by dorazila zase. „Leon měl v plánu být tady až měsíc a půl. Miluje Prahu, chtěl tu strávit většinu přípravy. Ale koronavirus to nedovoluje, takže zůstává doma a trénuje tam," dodává Poner.

Leon Draisaitl sehrál v minulé sezoně NHL 71 utkání, zaznamenal 43 gólů a 67 nahrávek. Luxusních 110 bodů z neúplného ročníku z něj udělalo majitele Art Ross Trophy, po sezoně snů převzal i Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče ligy. V hlasování členů hráčské asociace NHLPA získal Ted Lindsay Award.

Kdyby německá elitní liga neposunula start základní části, dost možná by klapl Draisatlův návrat do Kolína nad Rýnem, kde vyrůstal. Za tamní mládežnické týmy nastupoval do roku 2008, další tři sezony strávil v Mannheimu, pak přesídlil za Atlantik. V případě zahájení zámořské sezony 1. ledna je pravděpodobnější, že se útočník Edmontonu bude dál věnovat tréninku a na jeho soutěžní zápasy ve vlasti či jinde v Evropě nedojde.

Draisaitl si zatím užívá pohody s rodinou a je poměrně hojně mediálně vytížený. Jak zmínily stránky eishockeynews.de, minulou neděli byl hostem ve vysílání televizní stanice ARD, 24. října by se měl představit ve studiu konkurenční ZDF. Jasná jednička německého hokeje si najde čas i na záliby, které jí jindy dopřány nejsou. O víkendu se Draisaitl kupříkladu objevil v hledišti duelu fotbalové Bundesligy mezi 1. FC Köln a Borussií Mönchengladbach.

Share on Google+