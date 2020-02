Krejčí hledá křídlo. Boston chce Stanley Cup, získá útočnou posilu?

Loni jim k zisku Stanleyova poháru scházela jediná výhra. I tentokrát budou hokejisté Bostonu Bruins patřit mezi největší favority na triumf v play off - vždyť z bodového hlediska v lize nenajdeme úspěšnější tým. Vsadí GM Don Sweeney na současný kádr, nebo ještě mužstvo před uzávěrkou přestupů vyztuží?

Medvědi z Bostonu mají na první pohled všechno, co tým k úspěchu v play off potřebuje: solidní obranu, jednoho z nejlepších gólmanů celé ligy Tuukku Raska a smrtící první útočnou formaci, která hraje v nebývalé formě.

David Pastrňák se přetahuje s Alexem Ovečkinem a Austonem Matthewsem o korunu krále střelců a geniální Brad Marchand už nasbíral přes padesát nahrávek. Přesto fanoušci i zástupci médií hovoří o tom, že by se tým trenéra Cassidyho mohl ještě trochu vylepšit.

Požadovaným posílením by měl být příchod druhého křídla do Krejčího formace, kde by nový forvard doplnil talentovaného Jakea DeBruska. V tomto ohledu navíc Sweeneymu ubíhá čas, některá jména, o kterých se v souvislosti s přestupem do Bruins spekulovalo, už totiž z trhu zmizela.

Po Tyleru Toffolim z Los Angeles Kings již sáhl kanadský Vancouver a transfer Kylea Palmieriho z New Jersey Devils zase pravděpodobně zhatí jiné dosud učiněné týmové přestupy. Nový GM týmu z New Arku Tom Fitzgerald už totiž v rámci přestavby kádru po nepovedeném ročníku poslal do světa Blakea Colemana a Andyho Greena, odchod dalšího kvalitního plejera je už tak poměrně nepravděpodobný.

Nejžhavějším tipem na vytoužený post je tak Chris Kreider. Ten prožívá velmi produktivní sezonu a bezpochyby by byl pro druhou lajnu Bostonu vítaným oživením. Kreiderovi ale po sezoně v Rangers končí smlouva a je otázkou, zda se bude šéfovi Medvědů chtít dávat vysokou protihodnotu (první kolo na draftu a ještě někdo k tomu se zda být samozřejmostí) za někoho, kdo bude už v létě k dispozici gratis.

