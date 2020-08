Krejčí zapnul mód play off. Je nejlepší v Bostonu, Pastrňákovi sebral místo

David Pastrňák je zpátky a hned o sobě dal vědět, když proti Carolině zapsal dvě přihrávky. Nesmíme ale zapomínat ani na druhého českého hráče v dresu Bruins. David Krejčí stále dokazuje svou kvalitu a po zásluze zůstává členem elitní přesilovkové formace Cassidyho mužstva.

Pastrňák si musel nechat zajít chuť na své oblíbené místo nalevo, tam trenér ponechal zkušenějšího z obou Čechů. „Krejčí hraje vážně dobře, je na něm vidět, že je motivovaný. Má rád tenhle prostor, kde je Pasta, tak jsem musel Pastrňáka přesunout,“ vysvětloval Cassidy po zápase.

Krejčí se trenérovi odvědčil ve druhé třetině, když srovnal průběh duelu na 1:1. „Tohle je zkrátka ´Playoff Krech´, jakého milujeme,“ chválil po výhře staršího kolegu Pastrňák. „Je na něm znát, jak je zkušený a jakou má trpělivost. Při přesilovkách pak vidíte, jak skvělý hráč to to je, vždycky umí vymyslet něco úchvatného.“

Po prvním kole vyřazovací fáze Krejčí vévodí týmovému kanadskému bodování, zapsal už tři góly a pět nahrávek. I přes pokročilý věk tak český centr dává vzpomenout na výkony z let 2011 a 2013. „Zjistil jsem, že je to hráč pro velké okamžiky,“ líčil Cassidy. „Vidím to v každém play off od doby, co jsem do týmu přišel.“

Skvělá kontrola puku, elegance, klidná síla. To jsou hlavní znaky protřelého hokejisty, díky němuž má druhá lajna Bostonu švuňk. Tým proslulý až nezdravou závislostí na hvězdné první formaci má nyní záložní řadu, která se v případě potřeby může převzít ústřední úlohu ve střetnutí – a Krejčí na tom má stěžejní zásluhu.

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+