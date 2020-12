Larkin se nemůže dočkat sezony. Bude kapitánem?

Pro všechny, co se nedostali ani do předkol play off, už je to bez hokeje opravdu dlouhá doba. Své o tom ví i hvězda Detroitu Dylan Larkin. Ten už nervózně přešlapuje nad tím, kdy bude oznámen start nové sezony. Do ní však půjdou Red Wings (zatím) bez kapitána. Stane se jím právě Larkin?

„Od března jsme nehráli zápas, takže je to fakt těžké,“ potvrzuje Larkin. „Ale v něčem je to pozitivní. Všichni jsme strašně hladoví, chceme hrát a jde to vidět i mezi kluky, kteří už začínají trénovat.“

„Je to už dlouho a je to výzva,“ pokračoval ještě americký útočník. „Už jsme se těšili a byli nahecovaní, když se mělo začínat v půlce října. Pak se to postupně odkládalo, takže jsme byli zklamaní. Je to mnohem těžší zvládat psychicky než fyzicky.“

Dle Larkinových slov se jeho spoluhráči na sezonu těší a není se čemu divit. Mají totiž co napravovat, jelikož uplynulý ročník byl katastrofální. Pouze sedmnáct vyhraných zápasů, ve všech statistikách skoro nejhorší, namátkou třeba rozdíl ve skóre - mínus 122.

Generální manažer Steve Yzerman se ale snažil udělat všechno proto, aby tým posílil. Dovedl posilu na každý post a Red Wings by měli být konkurenceschopnější.

„Posily se mi velice líbí,“ chválí Yzermanovu práci Larkin. „Všechno jsou to šikovní hráči, kteří nám pomůžou. Těším se.“

Hráči NHL můžou podle pravidel trénovat bez přítomnosti trenérů a pouze ve skupinkách po maximálně deseti lidech. Larkin tak už měl šanci vidět některé své nové spoluhráče.

„Takový Bobby Ryan už je tu přes měsíc a vypadá dost dobře,“ chválí svého nového parťáka. „Je neskutečně šikovný a je ve špičkové formě. Jsem zvědavý, co tu dokáže.“

A co to kapitánství? Larkin se k tomu více nevyjádřil, nicméně trenér Blashill i generální manažer Yzerman uvedli, že se tím určitě budou zabývat.

Najde se v Detroitu vhodnější kandidát než Larkin?

Share on Google+