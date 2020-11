Liga chce stáhnout hráče skoro o půl platu. Nový ročník je v ohrožení

Od posledního požadavku NHL vůči hráčům, který měl vést k dalším platovým ústupkům, se rozhostilo až podezřelé ticho. Přestože se obě stany v létě dohodly na nové kolektivní smlouvě, NHL brzy zjistila, že za daných podmínek bude nadcházející ročník problém.

A tak chce víc. Větší podíl hokejistů na očekávaných ztrátách.

Aktuálně se podle platné CBA vzdali hráči 10% platu (má být refundován v budoucnu) a svolili k navýšení zásobního účtu, tzv. escrow fondu, na 20%. Fond má zajistit, že hráči nepřetečou s příjmy 50% HRR (ligových tržeb), což tedy příští rok určitě přetečou, neb jejich platy nebyly koncipovány pro haly bez diváků. Takže s jistotou přijdou o všechno, co do fondu pošlou.

Znamená to, že jejich příjem se může smrsknout na 72%. Deset procent odepsali a odvod do escrow fondu narostl na 20%. Když odečtete od sta deset, máme 90 a 20% z 90 je 18, proto 72%. Matematicky: (100-10)x0,8.

Někdo se ale přepočítal a majitelům se to nezdá být dost. Podle listu New York Post chce nově liga, aby se hráčku vzdali 26% platu a odvody do escrow fondu narostly na 25%. Tedy (100-26)x0,75. Jejich příjem by mohl klesnout na 55,5%. Bavíme se o částce před zdaněním. Pořád je tu ještě ruka šmátralka daňového úřadu, která si taky stáhne svůj díl. NHL chce navíc tento stav protáhnout do všech šesti let kolektivní smlouvy!

Nešťastnost tohoto požadavku netkví v jeho neadekvátnosti. Jak jsme nedávno rozebrali, bez příjmů ze vstupného přijde liga o bezmála polovinu tržeb. Nešťastnost požadavku tkví v jeho špatném načasování. Tohle měly mít obě strany vyjasněné už v létě a minimálně hráči nepochybně žili v domnění, že vše dávno vyjasněné je.

Odepsaných 10% mělo být bezúročně refundováno od října 2022 ve třech splátkách. To je sice určitá, ale v tuto chvíli vcelku slabá útěcha. Liga i hráči se do sebe znovu zaklesli. Moc velký pokrok prý v posledních dnech neudělali.

Vypadá to, že si zase budou natahovat nervy na skřipec. Ročník měl začít 1. ledna a čítat až 60 zápasů. Už se opět objevují připomínky, že v roce 2005 se začínalo 20. ledna, v roce 2013 19. ledna. To se také šlo až na samou hranu. V základní části se pak stihlo jen 48 zápasů.

Vedle hazardu s přízní fanouška to znamená ořezání i toho mála, co zbylo, tedy příjmů z televizních práv. A leckde také příjmů od sponzorů, kteří chtějí být vidět. V kratší sezóně jim kluby nenabídnou prezentaci v očekávané míře a chlebodárci mohou žádat kompenzace.

Obě strany musí rovněž vyřešit bezpečnostní protokol, metodiku testování atd. Hovoří se o možnosti zrušení prodloužení, kdy by se za nerozhodného výsledku šlo rovnou na nájezdy, aby se hrací čas v zahuštěném kalendáři zbytečně nenatahoval.

Je toho dost a NHL přitom stále nemá vyřešené to hlavní - peníze.

