Má skvělou střelu, shodují se experti. Myšák je českým želízkem v ohni na draftu 2020

Největší českou nadějí na úspěch na nadcházejícím draftu je bezpochyby Jan Myšák. Odchovanec litvínovského hokeje by mohl navázat na Martina Nečase a obsadit příčku ve druhé desítce. Právě tam ho totiž mnozí experti řadí.

Sedmnáctiletý útočník letos poprvé změnil působiště. Z mateřského Litvínova, kde odehrál v áčku za rok a půl 63 zápasů a připsal si v nich 25 bodů, odcestoval za moře do kanadského Hamiltonu hrajícího OHL. Stalo se tak po juniorském šampionátu.

V dresu Bulldogů si mohl zahrát s Janem Jeníkem, ovšem ten si na mistrovství světa dvacítek ošklivě poranil koleno a sezóna pro něj skončila. Myšák se ale i tak v nové soutěži rychle etabloval a ve 22 utkáních nasázel 15 branek. K těm přidal ještě 10 asistencí.

V žebříčcích jednotlivých portálů postupuje stále více a více vzhůru, na posledně vydaném listu serverem Future Considerations obsadil 15. pozici. Ostatní s ním počítají mezi 15. a 30. místem. To se týká také oficiální výčtu nejlepších na webu NHL. Tam Mike Morreale umístil Myšáka jako 29.

V zámoří jsou ale také výjimky. Například TSN (The Sports Network) Myšákovy kvality příliš neoceňuje. Na jejich posledním odhadu bychom ho hledali až ve druhém kole, konkrétně na 53. příčce.

Marco D’Amico (scrimmageandstats.com) – #13

„Jan Myšák je pro mě objev letošní sezóny a pro mě je on tím prospektem, který má potenciál postoupit na draftu ještě výš. Je to velmi talentovaný a rychlý útočník, který je nebezpečný hlavně po přechodu do útočného pásma ve velké rychlosti. Má velký cit v rukách, díky kterému jsou jeho pohyby a kličky těžko odhadnutelné. Jeho největší předností je rychlá a přesná střela zápěstím. Výhodou je jeho takřka dvouleté působení v české Extralize, kde získal nepostradatelné zkušenosti proti větším a silnějším hráčům. Za 57 zápasů posbíral slušných 16 bodů.“

D’Amico navíc přirovnal styl Myšáka k Nikolaji Ehlersovi z Winnipegu. I on sází na rychlý přechod ze středního do útočného pásma a na silné zakončení.

Dobberprospects.com - #13

„Dokáže hrát ve středu kluziště i na křídle. V posledních sezónách výrazně zlepšil bruslení, ale musí zapracovat na konzistenci svých výkonů. Start do sezóny měl sice pomalejší, ale v průběhu sezóny se opět našel a začal sbírat body i přesto, že hrál za jeden z horších týmů české Extraligy. Na juniorském mistrovství ukázal svůj potenciál, byl jedním z nejlepších hráčů týmu, ačkoli získal pouze dva body v pěti zápasech.“

Scott Wheeler (The Athletic) – #20

„Poté, co se mu dařilo ve všech věkových kategoriích v České republice, se rychle přizpůsobil Ontarijské hokejové lize. Na juniorském šampionátu hrál velmi nebojácně, ačkoli hrál proti starším protihráčům. Po pukách chodí velmi agresivně a dokáže se vyhýbat nárazům ostatních hráčů. Má velmi nebezpečnou střelu z jakékoli pozice, nemusí při ní stát stabilně na bruslích. Zároveň se vrací do obrany a má skvělou techniku s kotoučem v plné rychlosti.“

„Vidím ho spíš jako střelce než jako tvůrce hry, což mu může na draftu trochu uškodit. Nicméně se správnými spoluhráči by mohl být úspěšný hráč druhé formace. Na draftu je jeden z nejmladších, narozeniny oslaví až na konci června, tudíž bych se nedivil, kdyby příští sezónu hodně výkonnostně vyletěl.“

Corey Pronman (The Athletic) – mimo TOP25

(Pozn. Výrok je z 29. ledna)

„Myšák je talentovaný hráč. Disponuje rychlým bruslením, dobrými dovednostmi s kotoučem a umí vystřelit. Ovšem nemyslím si, že by nějaká z jeho vlastností byla zcela mimořádná. Líbí se mi jeho myšlení a respektuji to, co dokázal v takto útlém věku mezi dospělými. Trochu mě u něj zklamaly výkony na Hlinka Gretzky Cupu, posledních osmnáctkách a „U17 Challenge“. Právě kvůli těmto turnajům ho neřadím mezi elitní pětadvacítku mladíků. Druhou polovinu sezóny stráví v Ontariu a rozhodně mu dám šanci, aby mi dokázal, že jsem se v něm zmýlil.“

