Manningův úlet s rasistickými urážkami. Pro tohle není omluva, říká jeho oběť

Pětizápasová suspendace a ostuda nejen v AHL, ale i v NHL, kde Brandon Manning odehrál doposud 255 zápasů. Za rasistické poznámky k Boko Imamovi vyfasoval pětizápasovou suspendaci v AHL a byť se okamžitě za své chování omluvil, tak jeho soupeř stále cítí z celé konfrontace velkou pachuť.

Bokondji Imama, který byl draftován v roce 2015 v šestém kole, se dostal v pondělním utkání mezi Bakersfieldem Condors a Ontario Reign do konfliktu s Brandonem Manningem, který měl vůči černošskému hokejistovi blíže nespecifikované rasistické poznámky.

Po utkání se sice svému sokovi omluvil, ale disciplinární komisi to neobměkčilo. Manning, jenž má bohaté zkušenosti z NHL, vyfasoval pětizápasovou suspendaci, ale především si ušil z ostudy kabát.

„V pondělí jsem učinil nějaké komentáře vůči protihráči, které byly hloupé a útočné. Po utkání jsem s ním mluvil osobně, za což jsem vděčný. Dovolil mi, abych se mu omluvil a přijal zodpovědnost za to, co jsem řekl. Poučil jsem se z této situaci a slibuji, že se polepším,“ řekl Manning, který část této sezony strávil na marodce a za hlavní tým odehrál jen 9 zápasů. Od svého příchodu z Chicaga před uzávěrkou přestupů v minulé sezoně sehrál za Oilers jen 21 utkání.

Boko Imama, ač omluvu přijal, se k celému momentu vyjádřil pouze krátce a odmítá budoucí komentáře. „Měl jsem nějaký čas na to, abych se zamyslel nad tím, co se v pondělí na ledě proti Bakersfieldu stalo. A to, co se stalo, je nešťastné pro všechny,“ uvedl.

„Nezáleží na tom, jak intenzivní nebo vyhecovaný byl zápas, v našem sportu není pro takové věci místo. Jsem velmi hrdý, že jsem africko-kanadský hokejista a stojím za všemi ostatními hráči, kteří jsou v podobné situaci jako já,“ podotkl Imama, jenž zatím v NHL nehrál. V AHL odehrál 107 zápasů s bilancí 2 branek a 15 asistencí.

Generální manažer Bakersfieldu, což je farma Edmontonu, uvedl, že z chování Manninga je velmi zklamaný. Obránce, kterému po této sezoně skončí smlouva v hodnotě 2,25 milionů dolarů ročně, si mohl svým výstupem rovněž velmi zkomplikovat návrat do NHL.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+