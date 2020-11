Matthews má neuvěřitelnou střelu. Pandemie ho obrala o 50 gólů, míní torontská legenda

V Torontu se stal průkopníkem. Ač slavný klub existuje už od roku 1917, až jemu se zkraje osmdesátých let povedlo v ikonickém modro-bílém trikotu nasázet 50 branek. Rick Vaive poté stejný kousek zopakoval ještě dvakrát, jeho 54 přesných zásahů z ročníku 1981/1982 je dodnes klubovým rekordem. Bývalý kapitán Javorových listů dobře ví, kdo může toto maximum pokořit. V krátkém rozhovoru pro The Score hluboce smekl před americkým kanonýrem Austonem Matthewsem.

40, 34, 37 a 47.

To jsou střelecké účty z Matthewsových čtyř sezon v NHL.

Poslední tři mohly být ještě tučnější, nicméně urostlého "snajpra" dvakrát zbrzdila zranění, napotřetí mu jeho cestu za Vaiveho rekordem zastavila koronavirová pandemie.

"Auston byl v minulém ročníku hodně blízko mému rekordu. Je téměř na 100 procent jisté, že by překonal hranici 50 gólů. A možná by se zastavil až na 54, 55 trefách. Vždyť měl na kontě 47 branek a dalších 12 zápasů před sebou," povídá Vaive.

Matthewsovi na jaře o jediný puk v síti unikla Maurice Richard Trophy pro krále střelců NHL. Málem se podělil s Davidem Pastrňákem a Alexem Ovečkinem. Slavná trofej, richardovská padesátka i klubový rekord mu nicméně dál unikají.

"Tu šanci na to, aby mě přeskočil, mu nesebrala zranění. S těmi se potýkal první tři sezony, tentokrát ho zastavila pandemie. Bylo mi ho líto, měl skvěle našlápnuto. K metě 50 gólů i mému rekordu. Těšil jsem se, jak budu sledovat závěr základní části a jeho výkony," dodává Vaive.

Matthewse hodně uznává, líbí se mu jeho patentovaná rána zápěstím i způsob, jak své akce zakončuje. "Má neuvěřitelnou střelu. Navíc je pro gólmany těžko čitelný. Vypadá to, že míří do určitého místa v brance, ale pak ještě rychle změní svou pozici a pošle puk úplně jinam."

Už jste to určitě mnohokrát viděli. Matthews mezi kruhy udělá o krůček navíc, a otevře si tak další možnosti, kam poslat puk. Poté bez meškání vyšle nechytatelný projektil. Zaskočený brankář nestíhá zareagovat, bývá bez šance na úspěšný zákrok.

"To je výjimečné umění," chválí ho Vaive. "Navíc úžasně čte hru a má skvělý přehled o dění na ledě," vyjmenovává další důvody, proč se Matthews zařadil mezi nejlepší kanonýry v NHL. Sebere Vaivemu v příští sezoně onen 38 let starý rekord?

"Nikdo nevidí rád, když je jeho výkon překonán. Ale od toho už rekordy jsou," říká smířeně jednašedesátiletý Kanaďan, jemuž právě vychází biografická kniha Catch 22: My Battles, in Hockey and Life.

Share on Google+