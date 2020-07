Matthews vypadá dobře, v Torontu tvoří super útok

Hrstka zpráv z Toronta. Tou první, asi nejlepší, je stav Austona Matthewse. Nedávná informace o jeho pozitivním testování na covid-19 řadu fanoušků vyděsila. Tělo elitního sportovce se ale s korona virem dlouho nemazalo a nyní již podstupuje standardní tréninkovou zátěž.

„Každým dnem se cítím lépe,“ řekl torontský centr v neděli. „Dělám, co můžu, abych byl připravený na běžnou sezónní rutinu. Věci se každý den posouvají k lepšímu.“

Liga samozřejmě nemá jinou možnost než brát covid-19 vážně. Noviny nicméně zvěstují, že během prvního týdne kempu bylo zřejmé, že má „Matthews vše úspěšně za sebou“. Podobný průběh lze nejspíš předpokládávat u většiny špičkové trénovaných sportovců, z nichž navíc někteří stojí aktuálně mimo hru hlavně z preventivních důvodů.

„Minulý týden prý se cítil trochu pomalejší, ale ničeho jsme si na něm nevšimli,“ řekl k Matthewsovi Tyson Barrie. „Je to výjimečný hráč. Hlava i ruce mu jely, podle mě vypadá velmi dobře.“

Trenér Sheldon Keefe se tak pustil do malého experimentu, když spojil do jedné formace hvězdné trio Tavares – Matthews – Marner. Tj. 33 a půl miliónu stropové zátěže v jedné lajně. Jak vážně to kouč s nasazováním super útoku myslí, naznačil jeho komentář: „Vidím to jako něco, k čemu se můžu v různých okamžicích vracet.“

Mimochodem, další formace Javorových listů nastupovaly ve složení: Michejev – Nylander – Brooks, Agostino – Gaudet – Hollowell.

Poněkud znepokojivě působila na novináře forma brankáře Frederika Andersena, který ve dvou víkendových duelech inkasoval jedenáct gólů. Spánek trenéra tím ale nijak neutrpěl.

„Nevzrušuju se ničím, k čemu nyní dochází, ať už jde o hráče nebo brankáře. Všichni jsou dostatečně mentálně odolní a inteligentní, aby se přes to dostali a šli dál připravení. Fred je dost zkušený i chytrý,“ formuloval své přesvědčení Keefe.





