McLellanova druhá sezona. Čekám neočekávatelné, řekl

Todd McLellan loni přebíral Los Angeles Kings s jediným úkolem. Trochu tým pozvednout a připravit ho k nevyhnutelné přestavbě. Jestli se to povedlo, musí posoudit činovníci sami, jelikož Kings skončili téměř na dně konference. McLellan ale pokračuje dál a od další sezony čeká i neočekávatelné.

McLellan se vrátil se svým trenérským týmem do práce už na konci srpna. Na stěnu si vylepil velký kalendář s nadcházejícími událostmi, ale současná situace ho nutí měnit datumy snad ob den.

„Co se týče rodiny a zdraví, je to všechno v pořádku. Ale v práci je to fakt jízda,“ řekl McLellan pro Los Angeles Times.

„Bude to opravdu křest ohněm,“ dodal ještě k nové sezoně. „Budeme muset počítat se vším možným. Nic neovlivníme, takže nemá cenu fňukat. Musíme se starat jenom o to, co ovlivnit můžeme.“

McLellan už v NHL odkoučoval 12 sezon. Nejvíce ho asi veřejnost zná z působení v San Jose. Nic takového ale ještě nezažil. Jeho tým půjde do akce po deseti měsících.

„Budeme to muset dát do kupy jako parta. I my trenéři jsme trochu mimo. Na spoustu věcí zapomínáme a pak si najednou vzpomeneme, že jsme neudělali to nebo ono. U hráčů to bude to samé,“ krčí rameny.

Kings si také budou muset zvykat na novou divizi. Pacifická, ve které jsou zvyklí hrát, se bude měnit, jelikož v ní působí tři kanadské týmy.

Žádné velké výsledky se zde neočekávají, je to opravdu náročná divize. Hlavní pro Kings je, aby zvládli další kroky v přestavbě. Soupiska by se měla ještě výrazně omladit.

„Jsme teď mnohem lepší. Nic se pro nás ale nemění. S prvním zápasem budou v sázce dva body. Nebude to lehké. To ale není výmluva. Budeme se snažit ze všech sil,“ uzavřel.

