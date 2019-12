Méně je někdy více aneb jak Crosby inspiroval MacKinnona

Nathan MacKinnon před nedávnem zaujal prohlášením, že nelituje podpisu svého posledního kontraktu a až nadejde čas, tak zase klidně vezme méně peněz. Ptáte se, od koho útočník Colorada tento postoj „okoukal“? Přece od svého kamaráda Sidneyho Crosbyho.

„Jsme si opravdu blízcí, je jako můj bratr - můj starší bratr,“ řekl MacKinnon Emily Kaplan z ESPN. „V létě se spolu scházíme a během sezony zůstáváme v kontaktu. Poslouchám cokoliv, co mi říká, abych udělal. Když jsem vyrůstal, byl jsem jeho velkým fanouškem. Největším, kterého byste našli.“

Rodák z Halifaxu v létě 2016 podepsal sedmiletý kontrakt, který mu ročně vynese 6,3 milionu dolarů. Crosby má pro klub podobně výhodný kontrakt, v roce 2012 kývl na smlouvu s průměrným ročním výdělkem 8,7 milionu dolarů. Částka má symbolizovat číslo, jež jedna z největších ligových hvězd nosí na dresu.

„K Sidovi vzhlížím. Někdy ho tím škádlím, ale kdyby Letang a Malkin nepodepsali za méně peněz, kdo ví, jestli by po roce 2009 vyhráli další Stanley Cup,“ pokračoval čtyřiadvacetiletý útočník. „Kdyby Sid a Malkin vzali 12 milionů, později by to tým ochromilo. Osm a půl milionu pro něj je směšné. Promiňte, ale to je směšné. Je to nejlepší hráč na světě, v play off byl zvíře. Ale přistoupil na méně peněz a Pens toho hodně vyhráli.“

MacKinnonovi současný kontrakt vyprší až v roce 2023, na přemýšlení o novém tak má stále dost času. V probíhajícím ročníku ale potvrzuje extratřídu: ve 37 zápasech nasbíral 55 bodů za 21 branek a 34 asistencí a na čele bodování prohání Connora McDavida a Leona Draisaitla.

„Takže odtud pochází tohle myšlení. [Crosby] je spokojený s tím, co má. Třikrát vyhrál pohár. Žije dobrý život. Je v pořádku. Věřte mi, je v pořádku,“ doplnil MacKinnon na adresu svého velkého vzoru.

Colorado letos podobně jako Pittsburgh trápí rozsáhlé zdravotní problémy. Kvůli zranění nějakou dobu chyběli Mikko Rantanen s Gabrielem Landeskogem, nedávno se zranili obránci Cale Makar nebo Erik Johnson. Týmu se však přesto daří vítězit a velkou zásluhu na tom má právě jednička draftu z roku 2013.

„Tohle je moje sedmá sezona. Nikdy jsem nebyl v týmu, který by mohl vyhrát Stanley Cup,“ tvrdí MacKinnon. „V předchozích šesti letech to říkáš, ale nemyslíš to vážně. Hluboko v sobě víš, že nevyhraješ. Tento rok to opravdu vypadá, jako bychom měli šanci.“

„Vydělávám teď dost peněz. A jsem šťastný.“

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+