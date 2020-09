Minnesota si pojistila oporu zadních řad, přehlížený Brodin má novou smlouvu

Konec vyřazovací části se blíží a pomalu přichází čas, kdy bude pozornost věnována dění mimo led. Zatímco trojice týmů ještě bojuje o nejcennější trofej, zbytek soutěže má čas na skládání svého kádru. Jeden zajímavý podpis v předešlých dnech ohlásila Minnesota.

Wild letos skončili v kvalifikačním kole, v němž je po čtyřech odehraných duelech vyprovodil z edmontonské bubliny Vancouver. Divočáci se tak znovu v play-off neohřáli dlouho a nyní je opět čeká období, ve kterém se mužstvo budou snažit vylepšit.

K tomu však nepatří jen čistka, nýbrž také podpisy stávajících tahounů, kolem nichž chtějí svůj tým stavět.

A v Minnesotě jsou si vědomi, že opravdu důležitým dílkem do skládanky je Jonas Brodin.

Brodin setrvá u Wild dalších sedm let, během kterých bude průměrně odkrajovat z platového stropu hned 6 milionů amerických dolarů. Dohromady by si podle webu capfriendly.com měl přijít na 42 milionů dolarů. V prvních čtyřech sezonách má v kontraktu zahrnutou klauzuli o nevyměnitelnosti.

„Bylo to pro nás důležité v mnoha ohledech,“ říká k podpisu generální manažer Bill Guerin. „Důležité kvůli tomu, co je Jonas za člověka a co přináší týmu. Řekl bych, že s ním máme jenu z deseti nejlepších obran.“

Švédský zadák nepatří mezi nejzvučnější jména v lize, Minnesota si ho však mimořádně cení pro jeho schopnosti směrem dozadu.

„Jonasův přínos je v jeho defenzivní hře. Není jen dobrým obráncem, je elitním obráncem. Je to elita. Jeho jméno padá v konverzacích s trenéry, dalšími generálními manažery... Je to typ člověka, který dokáže bránit top hráče v lize,“ dodává Guerin.

Sedmadvacetiletý Švéd ovšem sbírá i kanadské body, v tomto ohledu za sebou má po individuální stránce nejlepší sezonu. Rodák z Karlstadu odehrál devětašedesát klání, vstřelil dvě branky a zapsal šestadvacet asistencí. Ve vyřazovací části pak přidal ještě dvě asistence během čtyř startů.

