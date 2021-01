Minnesota utekla hrobníkovi z lopaty. Rangers a Flames nedali svým soupeřům šanci

První sobotní program nového ročníku National Hockey League čítal celkem deset utkání. Odstartoval ho souboj mezi New Jersey a Bostonem ve velmi příznivém čase pro evropské diváky. Souhrn všech nočních klání přinášíme níže!

NEW JERSEY DEVILS vs. BOSTON BRUINS

Sobota 16. ledna 2021, 19:00 SEČ • Prudential Center, Newark, NJ

2:1 pp (1:0, 0:1, 0:0 – 1:0)

Lindy Ruff zapsal svou první výhru jako hlavní kouč Devils

Branky a nahrávky

17. Wood (Smith, Hughes), 65. Šarangovič (Severson, Palmieri) – 38. Bergeron SHG (Marchand)

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 28 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 11 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Mackenzie Blackwood (NJD) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96.4%, odchytal 64:58

Jaroslav Halák (BOS) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93.5 %, odchytal 64:58

Česká & slovenská stopa

Pavel Zacha (NJD) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:00

Jaroslav Halák (BOS) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93.5 %, odchytal 64:58

Jakub Zbořil (BOS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:35

Ondřej Kaše (BOS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 04:40

David Krejčí (BOS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:34

Tři hvězdy utkání

1. Jegor Šarangovič (NJD), 2. Mackenzie Blackwood (NJD), 3. Jaroslav Halák (BOS)

ARIZONA COYOTES vs. SAN JOSE SHARKS

Sobota 16. ledna 2021, 22:00 SEČ • Gila River Arena, Glendale, AZ

5:3 (2:2, 2:0, 1:1)

Arizona oslavila proti Žralokům první úspěch v nové sezoně

Branky a nahrávky

13. Kessel PPG (Ekman-Larsson), 15. Hayton (Garland, Schmaltz), 26. Kessel (Ekman-Larsson, Dvorak), 29. Chychrun (Brassard), 43. Keller (Ekman-Larsson, Brassard) – 4. Donato PPG (Meier, Ferraro), 16. Meier, 60. Hertl PPG (Meier, Karlsson)

Statistické okénko

Střely na bránu: 26 – 34 | Přesilová hra: 1/3 – 2/4 | Trestné minuty: 12 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Antti Raanta (ARI) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91.2%, odchytal 59:53

Martin Jones (SJS) – 19 zákroků, 5 OG, úspěšnost 79.2%, odchytal 46:38

stř. Devan Dubnyk (SJS) – 2 zákroky, 0 OG, úspěšnost 100.0%, odchytal 12:05

Česká & slovenská stopa

Tomáš Hertl (SJS) – 1+0, -3 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:40

Tři hvězdy utkání

1. Phil Kessel (ARI), 2. Oliver Ekman-Larsson (ARI), 3. Antti Raanta (ARI)

EDMONTON OILERS vs. MONTREAL CANADIENS

Neděle 17. ledna 2021, 01:00 SEČ • Rogers Place, Edmonton, AB

1:5 (0:1, 0:3, 1:1)

Tomáš Tatar dvěma brankami pomohl k výhře Canadiens

Branky a nahrávky

53. Koekkoek (Barrie, McDavid) – 7. Petry PPG (Suzuki, Weber), 23. Tatar (Danault, Gallagher), 28. Petry (Danault), 30. Evans SHG, 50. Tatar (Gallagher)

Statistické okénko

Střely na bránu: 35 – 36 | Přesilová hra: 0/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Mikko Koskinen (EDM) – 31 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86.1%, odchytal 60:00

Carey Price (MTL) – 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97.1%, odchytal 60:00

Česká & slovenská stopa

Tomáš Tatar (MTL) – 2+0, +3 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:52

Tři hvězdy utkání

1. Carey Price (MTL), 2. Jeff Petry (MTL), 3. Tomáš Tatar (MTL)

NEW YORK RANGERS vs. NEW YORK ISLANDERS

Neděle 17. ledna 2021, 01:00 SEČ • Madison Square Garden, New York, NY

5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Rangers vynulovali svého velkého soupeře z Long Islandu

Branky a nahrávky

3. Bučněvič (Zibanejad), 14. Panarin (Smith), 26. Bučněvič, 36. Kakko (Di Giuseppe, Chytil), 56. Panarin PPG (Fox, Bučněvič)

Statistické okénko

Střely na bránu: 32 – 23 | Přesilová hra: 1/8 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 26

Kdo se postavil do brankoviště?

Alexandar Georgiev (NYR) – 23 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100.0%, odchytal 60:00

Ilja Sorokin (NYI) – 27 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84.4%, odchytal 59:53

Česká & slovenská stopa

Filip Chytil (NYR) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:20

Tři hvězdy utkání

1. Alexandar Georgiev (NYR), 2. Pavel Bučněvič (NYR), 3. Artěmij Panarin (NYR)

DETROIT RED WINGS vs. CAROLINA HURRICANES

Neděle 17. ledna 2021, 01:00 SEČ • Little Caesars Arena, Detroit, MI

4:2 (0:0, 1:0, 3:2)

Robby Fabbri v závěru vystřelil Detroitu úspěch proti Hurricanes

Branky a nahrávky

23. Ryan (Zadina), 41. Larkin (Mantha, Bertuzzi), 58. Fabbri (Zadina, Hronek), 59. Larkin ENG (Nemeth) – 41. Trocheck PPG (Svečnikov, Hamilton), 49. Svečnikov (Martinook)

Statistické okénko

Střely na bránu: 21 – 31 | Přesilová hra: 0/2 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Jonathan Bernier (DET) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93.5%, odchytal 59:55

Petr Mrázek (CAR) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85.0%, odchytal 57:54

Česká & slovenská stopa

Filip Hronek (DET) – 0+1, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 25:22

Filip Zadina (DET) – 0+2, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:28

Petr Mrázek (CAR) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85.0%, odchytal 57:54

Martin Nečas (CAR) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:03

Tři hvězdy utkání

1. Robby Fabbri (DET), 2. Dylan Larkin (DET), 3. Filip Zadina (DET)

OTTAWA SENATORS vs. TORONTO MAPLE LEAFS

Neděle 17. ledna 2021, 01:00 SEČ • Canadian Tire Centre, Ottawa, ON

2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Joe Thornton poprvé skóroval v dresu vítězných Javorových listů

Branky a nahrávky

11. Paul (Zajcev, Brown), 52. Stützle (Chabot, White) – 15. Thornton (Marner, Brodie), 22. Marner (Matthews), 43. Matthews PPG (Marner, Thornton)

Statistické okénko

Střely na bránu: 19 – 40 | Přesilová hra: 0/5 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Matt Murray (OTT) – 37 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92.5%, odchytal 59:40

Jack Campbell (TOR) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89.5%, odchytal 59:48

Česká & slovenská stopa

Do tohoto utkání nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. Mitchell Marner (TOR), 2. Auston Matthews (TOR), 3. Tim Stützle (OTT)

NASHVILLE PREDATORS vs. COLUMBUS BLUE JACKETS

Neděle 17. ledna 2021, 02:00 SEČ • Bridgestone Arena, Nashville, TN

5:2 (1:1, 0:0, 4:1)

Nashville uspěl proti Blue Jackets i ve druhém vzájemném utkání

Branky a nahrávky

10. Grimaldi (Ellis), 42. Forsberg, 51. Richardson (Ekholm), 55. Kunin (Cousins, Duchene), 56. Sissons (Arvidsson, Fabbro) – 8. Foligno (Del Zotto, Texier), 46. Texier (Foudy, Del Zotto)

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 44 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 42 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95.5%, odchytal 60:00

Elvis Merzlikins (CBJ) – 28 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84.8%, odchytal 60:00

Česká & slovenská stopa

Do tohoto utkání nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. Brad Richardson (NSH), 2. Luke Kunin (NSH), 3. Filip Forsberg (NSH)

LOS ANGELES KINGS vs. MINNESOTA WILD

Neděle 17. ledna 2021, 03:00 SEČ • Staples Center, Los Angeles, CA

3:4 pp (1:1, 2:0, 0:2 – 0:1)

Divočina znovu (doslova) utekla hrobníkovi z lopaty

Branky a nahrávky

17. Vilardi (Wagner, MacDermid), 28. Lizotte (Doughty, Carter), 31. Athanasiou (Carter) – 1. Dumba (Greenway, Suter), 48. Eriksson Ek (Greenway, Pateryn), 60. Suter (Parise, Bonino), 65. Johansson (Kaprizov, Brodin)

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 44 | Přesilová hra: 0/5 – 0/5 | Trestné minuty: 12 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Jonathan Quick (LAK) – 40 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90.9%, odchytal 64:46

Cam Talbot (MIN) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90.9%, odchytal 62:36

Česká & slovenská stopa

Do tohoto utkání nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. Jonathan Quick (LAK), 2. Jeff Carter (LAK), 3. Marcus Johansson (MIN)

VEGAS GOLDEN KNIGHTS vs. ANAHEIM DUCKS

Neděle 17. ledna 2021, 04:00 SEČ • T-Mobile Arena, Paradise, NV

2:1 pp (0:0, 0:1, 1:0 – 1:0)

Golden Knights otočili duel s Anaheimem a podruhé zvítězili

Branky a nahrávky

59. Karlsson (Marchessault, Stone), 61. Pacioretty (Stone) – 28. Comtois (Larsson, Steel)

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 22 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Marc-André Fleury (VGK) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95.5%, odchytal 59:34

John Gibson (ANA) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93.9%, odchytal 60:07

Česká & slovenská stopa

Tomáš Nosek (VGK) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:18

Tři hvězdy utkání

1. Max Pacioretty (VGK), 2. William Karlsson (VGK), 3. Mark Stone (VGK)

CALGARY FLAMES vs. VANCOUVER CANUCKS

Neděle 17. ledna 2021, 04:00 SEČ • Scotiabank Saddledome, Calgary, AB

3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Jacob Markström se blýskl nulou proti svému bývalému týmu

Branky a nahrávky

9. Monahan PPG (Tkachuk, Lindholm), 37. Dubé PPG (Mangiapane, Backlund), 56. Tkachuk PPG (Gaudreau, Andersson)

Statistické okénko

Střely na bránu: 35 – 32 | Přesilová hra: 3/6 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (CGY) – 32 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100.0%, odchytal 59:59

Braden Holtby (VAN) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91.4%, odchytal 59:46

Česká & slovenská stopa

Dominik Simon (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 07:43

Tři hvězdy utkání

1. Jacob Markström (CGY), 2. Andrew Mangiapane (CGY), 3. Matthew Tkachuk (CGY)

