Minulá jednička Rangers? Zapomenutý Kanaďan z nejhoršího draftu historie mizí beze stopy

Fanfáry, konfety a alespoň částečná náplast po vyřazení z kvalifikačního kola. Rangers mají díky šťastnému losu v draftové loterii k dispozici první výběr roku 2020. Konečně. Vždyť naposledy stejnou možnost dostali před dlouhými 55 lety, navíc to tehdy nedopadlo vůbec slavně. Tradiční newyorský klub sáhl po Andrém Veilleuxovi, jehož životní příběh se nepodařilo podrobně zachytit ani informacemi předimenzované NHL. Faktem zůstává, že Veilleux se už navždy zařadil mezi pouhé tři hráče, kteří se z elitního místa na draftu nikdy nepropracovali do nejlepší ligy světa.

Ale pěkně popořádku. Veilleux se totiž nestal možná nejhorší jedničkou všech dob zcela náhodně. Amatérský draft v roce 1965, který se konal v montrealském hotelu královny Elizabeth, byl totiž v mnoha směrech specifický.

Předcházela mu zcela zásadní změna pravidel. Zatímco o rok dříve mohly týmy volit šestnáctileté mladíky, v roce 1965 už byli na výběr pouze plnoletí hokejisté. Ty nejlepší kusy tak logicky kluby ze skupiny Original Six vybrakovaly už v předešlých ročnících, o čemž značí i celkový úbytek zvolených mladíků, který se zkrouhl o 13 hráčů oproti předchozí sezoně. Toronto se ke slovu dokonce nedostalo vůbec.

Kvalitu obsazenosti draftu navíc limitovala rovněž možnost předčasného podepsání kontraktu s hráčem z mládežnické kategorie, jenž se dostal do hledáčku týmu z NHL. Například bostonská modla Bobby Orr podškrábla smlouvu s Bruins už ve svých 14 letech.

O tehdejším pořadníku nerozhodovaly výsledky ze základní části či dokonce loterie, která je spíše novodobou záležitostí. Šestice týmů usilujících o Stanley Cup si pozice pravidelně střídala. A newyorský tým schytal černého Petra na velmi podprůměrném draftu. Vždyť do NHL se později prodrali jen dva zelenáči zvolení v onom proklatém roce. Jedním z nich byl Michael Parizeau, na kterého Rangers využili až svou třetí možnost. V New Yorku ale nikdy nenastoupil, svých 58 zápasů absolvoval v barvách Blues a Flyers.

Bez milionů, slávy, ale také data narození

O jeho méně slavném vrstevníkovi Andrém Veilleuxovi se toho příliš neví. Před draftem oblékal dres Montreal Rangers, v lize označované jako LHJAA operoval na pozici pravého křídla.

“Veilleux byl součástí druhého nejsilnější juniorského programu, co v té době existoval. Měl také dva spoluhráče, kteří poté nasbírali významné renomé, a to André „Moose“ Dupont (vyhrál dva Stanley Cupy s Philadelphií) a René Robert,” popsal stránce New York Post zaměstnanec Společnosti pro mezinárodní hokejový výzkum Liam Maguire.

Profesionální hokej si Veilleux nikdy nezkusil a z jeho statistik se dochovalo pouze 13 bodů (3+10), kterými pomohl celku Trois-Rivieres Reds v amatérské soutěži z provincie Québec. Později mu nabídli zkušební kontrakt zástupci hokejového klubu z Kitcheneru, frankofonní Kanaďan ale postupoval dál v nižších québeckých ligách. Hokejoví historikové hovoří o tom, že své poslední doložitelné angažmá strávil ve Verdunu.

A pak? Těžko říct. Za Andrém Veilleuxem se totiž jakoby sléhá zem. Není známo, kde hrál, žil nebo zda již umřel. Dokonce nedohledáte ani jeho datum narození, třebaže se dá předpokládat, že by dnes měl zhruba 73 let. I takto tajemně může končit příběh o jedničce draftu NHL.

Rangers byli doposud jediným klubem z éry Original Six, který se od té chvíle nedostal k prvnímu výběru. Montreal měl tuto možnost před rokem 1980 hned čtyřikrát, Detroit s Bostonem vybírali z premiérového místa celkově dvakrát, přičemž Bruins svou elitní volbu z roku 1997 využili na dodnes hrajícího Joea Thorntona. Toronto s Chicagem si užili po jedné šanci, Blackhawks v roce 2007 zlákali extrémně šikovného Američana Patricka Kanea.

Newyorský celek ale nemusí smutnit. Na jeho soupisce se v průběhu let několik jedniček draftu přece jen vystřídalo. Patří mezi ně třeba Guy Lafleur, Brian Lawton nebo Eric Lindros.

