Mohl dostat královsky zaplaceno, nabídku z KHL však Jesse Puljujärvi odmítl

Budoucnost útočníka Jesse Puljujärviho je stále nejasná. Nabízet se zde může také stěhování do Kontinentální hokejové ligy, podle finského listu MTV Uutiset to ale nepřipadá v úvahu.

NHL práva hokejisty vlastní Edmonton Oilers. ... Jesse Puljujärvimu po sezoně 2018-19 vypršela tříletá nováčkovská smlouva, přičemž o pokračování u kanadského týmu neměl absolutně žádný zájem; chtěl být vyměněn jinam.

Jenže to nevyšlo. Hráč se tak rozhodl pro návrat domů. Oblékal barvy Kärpätu Oulu, kde hokejově vyrůstal. A dařilo se mu naprosto skvěle.

Za sezonu 2019-20 odehrál 56 zápasů, v nichž vstřelil 24 gólů a zapsal celkem 53 kanadských bodů. V produktivitě Liigy – finské elitní soutěže – se umístil na čtvrtém místě.

S Kärpätem se navíc zúčastnil Hokejové ligy mistrů (CHL). Exceloval rovněž na mezinárodní scéně při Euro Hockey Tour.

Úžasných výkonů hokejisty si všimli alespoň v KHL, zde na Puljujärviho vlastní práva Torpedo Nižnij Novgorod. Ruský klub neváhal a zkusil nabídnout štědrý kontrakt – avšak nepochodil.

„Je to opravdu velmi zajímavý hráč. Nabídli jsme mu pěknou smlouvu,

on však nemá zájem o KHL. Chce zůstat ve Finsku, nebo se vrátit zpátky do Severní Ameriky. Chápeme jeho situaci," prozradil GM týmu Maxim Gafurov.

Pokud jde o zámoří, spekulovalo se o přesunu k New York Rangers. Podaří se Oilers konečně najít dobrou protihodnotu?

Puljujärvi, dvaadvacetiletý Fin narozený ve Švédsku, za tři sezony odehrál

v prostředí NHL pouze 139 zápasů, přičemž vstřelil 17 gólů a zapsal celkem 37 kanadských bodů.

