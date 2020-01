Montreal v noci vyzve Chicago. Porazí Flyers silné St. Louis na venkovním ledě?

Po bohaté noci, kdy bylo k vidění hned 11 utkání, přichází na řadu o trochu chudší noc. Do akce vstoupí 4 celky a k vidění bude i několik českých zástupců. První utkání startuje v půl druhé ráno, druhé o půl hodiny později. Pojďme se na obě utkání podívat v našem preview.

01:30 Montreal Canadiens – Chicago Blackhawks

Oba dva celky mají z posledních pěti zápasů vcelku podobnou formu, co se týče herních výsledků. Z dlouhodobějšího hlediska jsou na tom domácí o poznání hůře. Montrealští ještě před dvěma zápasy prožívali těžké období. Až do předposledního utkání drželi černou sérii 8 prohraných duelů v řadě. Utnout sérii porážek se Canadiens podařilo až 12.1., kdy na venkovním ledě přetlačili Ottawu v poměru 2:1. Hned o dva dny později následovala druhá výhra, tentokrát před vlastním publikem, když domů s prázdnou odjížděli hráči Calgary. Nejproduktivnějším bruslařem ze strany Montrealu je nyní slovenský útočník Tomáš Tatar, který do této chvíle dokázal nasbírat 39 bodů (16+23).

Chicagu se taktéž podařilo v předcházejících dvou duelech strhnout utkání na svou stranu a zapsat plný počet bodů. Kabina Hawks si však nemusela projít tak těžkým obdobím, jako kanadské mužstvo, jelikož z posledních 10 soubojů víckrát vyhrála, než by odcházela se skloněnou hlavou. Velkou zásluhu na vcelku stabilních výkonech Chicaga má Dominik Kubalík, jenž v posledních 6 utkáních vytěžil 10 bodů (7+3). Celkově má na kontě již 28 bodů zásluhou 18 branek a 10 přesných nahrávek. I tak nejproduktivnějším mužem amerického mančaftu je člen elitního útoku Patrick Kane (24+35).

02:00 St. Louis Blues – Philadelphia Flyers

Úřadující šampioni z St. Louis přivítají na vlastním ledě Philadelphii s Jakubem Voráčkem a nutno podotknout při pohledu na herní výsledky týmů jsou favoritem i tohoto klání, ačkoliv těžko soudit dne před večerem, v tomto případě spíše nocí. Blues drží neporazitelnost již 4 utkání a pravděpodobně by ji ani dnes ve své domácí hale nechtěli ztratit. Sílu kádru potvrzuje i postavení v tabulce, kdy bruslaři St. Louis již dokázali bodově dostihnout Washington a jsou tak na dělené první příčce celé NHL. Pokud se podíváme na individuální statistiky, nejvíce body disponuje David Perron, který během 47 utkání nasbíral 46 bodů (20+26). O pár bodů za ním však nezůstávají ani jeho spoluhráči, jmenovitě Brayden Schenn, Ryan O'Reilly či Jaden Schwartz.

Letci z Philadelphie jsou v jiné pozici než jejich dnešní sok. Se ziskem 54 bodů aktuálně drží poslední postupové místo v Metropolitní divizi a o postup do playoff, tak budou muset ještě pořádně zabojovat. Šestý Columbus má stejně bodů, jako Flyers, ale dnešní soupeř Blues má jeden zápas k dobru. Nejvíce bodů mají na soupisce Travis Konecny (14+25) a Shean Couturier (13+26), ačkoliv v bodování celé NHL zaujímají až místa v druhé padesátce, respektive první dvě místa. Na třetím místě bodování celku figuruje český zástupce Jakub Voráček, který zvládl v tomto ročníku vstřelit 8 gólů a na 28 jich přihrál.

