Na trhu jsou stále velká jména. Mezi možnými posilami nechybí ani Češi

Nejnovější informace hovoří o tom, že by nová sezona měla odstartovat v polovině ledna. Jakmile bude tento termín oficiálně potvrzen i samotnou ligou, dá se očekávat, že se kluby NHL pokusí ještě doplnit své kádry a angažovat některé z volných hráčů. A je nutno podotknout, že na trhu stále zůstává spousta zajímavých jmen.

Letošní trh s volnými hráči je ve své podstatě velmi klidný. To je způsobeno především jedním faktorem. Nejasnostmi ohledně startu nového ročníku. V době, kdy organizace netušily, jak to s novou sezonou bude, pokusily se ulovit jen ta největší esa, která byla k mání.

Další hráči zůstali trochu v pozadí zájmu, byť je to trochu neuctivé tvrzení například u hokejistů jako Mike Hoffman či Zdeno Chára. Hoffman se ale při intenzivním jednání s Floridou zatím nedokázal na novém kontraktu dohodnout a Chára vyčkává, jak to vůbec s novým ročníkem bude. Ve hře je podle spekulací dokonce i to, že ukončí kariéru.

Pokud by skutečně zkrácená sezona začala kolem 13. ledna, znamenalo by to, že se v nejbližších dnech dočkají týmy oficiálního prohlášení ze strany ligy a započnou hon na kvalitní volné hráče, kteří na trhu zůstali. A že jich je opravdu hodně!

Pokud by týmy chtěly posílit svůj útok, mohou si vybírat z takových hráčů jako je již zmíněný střelec Mike Hoffman, dále Anthony Duclair, Mikael Granlund, Erik Haula, Carl Söderberg či Derick Brassard.

Své by v lize chtěli ještě říci také zkušení Brian Boyle, Corey Perry, Michael Grabner, Matt Martin či Michael Frolík. Ten by rozhodně mohl být pro některý tým posilou v tom případě, pokud by jim šlo o defenzivně laděného útočníka. Produktivitou totiž v posledních letech příliš neoslňuje a naopak se dá říci, že se snaží poctivě plnit právě obranné úkoly.

Dvaatřicetiletý Frolík by však jednoznačně musel jít dolů s platovými požadavky. Je jisté, že na peníze, které ročně dostával ze svého předchozího kontraktu (4,3 milionů dolarů ročně) již nedosáhne.

Zajímavá jména na trhu nalezneme i mezi obránci. Mezi nejžhavější zboží patří velezkušený Chára, Sami Vatanen, Travis Hamonic, Ben Hutton, Ron Hainsey, Michael Del Zotto, Slater Koekkoek, Karl Alzner či další zkušený bek Andy Greene.

Bez smlouvy je stále i Jan Rutta, který spolu s Tampou dokráčel k zisku Stanley Cupu. Je pravdou, že třicetiletý bek nedostal na ledě v dresu Blesků tolik prostoru. Když se ale dostal na ledovou plochu, rozhodně nezklamal.

O tom, že si šanci v NHL zaslouží, přesvědčil a navíc by určitě nebyl příliš drahou akvizicí. I pro něj by ovšem bylo prospěšné, kdyby se dostal do týmu, který potřebuje posílit a ne jen doplnit kádr.

Mezi brankáři, kteří se uchází o další smlouvu v NHL, jsou například Ryan Miller, Craig Anderson či Jimmy Howard. Všechno velmi zkušení gólmani, jejichž nejlepší léta jsou ovšem minulostí.

