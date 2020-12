Nadupaný Sandin. Cítím se silnější než kdy dřív, říká

Od doby, kdy naposledy Rasmus Sandin nastoupil k zápasu, uplynulo spoustu času. V létě sice byl součástí bubliny, ve které se hrálo play off, ale neodehrál v ní ani jeden zápas. Měl tak spoustu času na přípravu. Dle svých slov se cítí silnější než kdy dřív.

V posledních měsících dřel v posilovně i na ledě. A výsledky tohoto snažení se začínají ukazovat. Ve Švédsku totiž trénuje se spoluhráčem z Toronta Williamem Nylanderem. Když si to tihle dva rozdají v rychlostních cvičeních, bývá to obvykle velmi těsné. Několikrát to prý odnesly i Nylanderovy hokejky, které zlámal v návalu vzteku.

„Rozhodně jsem zesílil. Ani William mě teď na ledě nezastaví,“ řekl mladý obránce s úsměvem.

Sandin patří k nejnadějnějším mladým obráncům v současnosti. Vyniká nejen skvělým bruslením, ale také inteligencí v obranném pásmu či poziční hrou. Maple Leafs si od něj hodně slibují.

V průběhu minulé sezony hrál také na mistrovství světa juniorů, kde s desíti body v sedmi zápasech dominoval. Po tomto úspěchu dostal další šanci v NHL, kde ale zjistil, že má jeden velký nedostatek. Musel nabrat svaly.

„Když jste na farmě, hrajete proti kvalitním hráčům, ale NHL je úplně něco jiného,“ popisoval své zkušenosti. „Každý tam hraje mnohem chytřeji a přidává k tomu svou mohutnost.“

Tréninky s Nylanderem, jenž má na kontě přes 300 odehraných zápasů v NHL, jsou skvělou přípravou.

„Už hraji trochu jinak než před tím. Dřív jsem se jen snažil mít dobře danou hokejku a uhrát to pozičně, teď už víc chodím do soubojů a hráče odstrkuji. V tomhle mi ta dlouhá pauza neskutečně pomohla,“ dodal.

Z této švédské spolupráce ale nemusí profitovat jenom oba zúčastnění, ale také celé Toronto. Tráví spolu totiž spoustu času a prý spolu budou v Torontu i bydlet. Takové kamarádství se může skvěle projevit i na ledě.

Na samotné zápasy, ať už bude hrát s kýmkoliv, se Sandin nesmírně těší. Ať už to bude na farmě či v NHL.

„Mým jediným cílem je odehrát co nejvíc zápasů a co nejvíce pomoct. Cítím se naprosto připravený a nemůžu se dočkat, až začne kemp,“ zakončil.

Share on Google+