Nashville Predators a shrnutí sezóny 2019/20: Nezdar papírových favoritů

Mluvit o pozitivech týmu, který byl dle předsezónních odhadů, řazen mezi velké adepty na zisk Stanley Cupu, postrádá smyslu. Ačkoliv by se jich jistě pár našlo, na domnělou úspěšnou zteč ve vyřazovacích bojích to před přerušením ligy nikterak nevypadalo. Za současné konstelace mají totiž ve Smashvillu stejný počet bodů jako první nepostupující tým z Vancouveru. V jejich prospěch hraje pouze skutečnost, že mají odehrané o jedno utkání méně.

Faktor Matt Duchene zůstal za očekáváním

Před startem ročníku bylo v Nashvillu tématem číslo jedna, zdali se Matt Duchene stane oním chybějícím článkem v honbě Predátorů za Stanley Cupem. Vzhledem k současným okolnostem je vysoce pravděpodobné, že tento námět zůstane pro letošek nezodpovězen. Bez skrupulí lze pouze prohlásit, že tomu máloco nasvědčovalo. A Duchene? Od hráče, který v létě podepsal sedmiletou smlouvu v celkové výši 56 milionu dolarů, se čekalo přeci jen o něco víc. Devětadvacetiletý šikovný útočník zaznamenal v 66 zápasech 42 bodů (13+29), což i v příměru s nejproduktivnějším hráčem mužstva - obráncem Romanem Josim, kterých jich nastřádal o 23 víc, není rezultát, v který v Tennessee doufali, když jej 1. července podepisovali. Jedním dechem je totiž nutno připomenout, že obětí jeho příchodu se tehdy stal zadák P.K. Subban, který byl vyměněn do New Jersey. Jinak by se totiž Duchenea nepodařilo zaplatit.

Trenérská rošáda Laviolette x Hynes

Nevalné výsledky odnesl trenér Peter Laviolette. Na začátku kalendářního roku byl poněkud překvapivě odvolán z funkce, ačkoliv od začátku sezóny 2014-15 v Nashvillu dosáhl na úctyhodných 248 výher, dovedl svůj tým do finále Stanley Cupu, získal Prezidentovu trofej i dva divizní tituly. Namísto aktivity před přestupovou uzávěrkou se však GM David Poile rozhodl právě k tomuto kroku.

Laviolette byl nahrazen Johnem Hynesem, kterého o měsíc dříve vyhodili z New Jersey. Čtyřiačtyřicetiletý stratég se tak stal po Laviolettovi a Barry Trotzovi třetím koučem v klubové historii Predators.

Nečinnost před přestupovou uzávěrkou

Na přestupovém trhu byli Poile a spol. skutečně pasivní. Výměnou za Matta Irwina získali pouze jiného beka Korbiniana Holzera z Anaheimu a kromě ještě jednoho nepříliš významného trejdu s Torontem (Miika Salomäki x Ben Harpur) zůstali tamní představitelé stát se založenýma rukama. Nic co by nasvědčovalo překotnému posilování pro boje v playoff. Na druhou stranu o kvalitě i vyváženosti soupisky Predátorů nebylo na papíru pochyb.

Josi přesvědčil o oprávněnosti svého nového kontraktu

Ona kvalita byla však zhmotněna pouze na pár jedincích. Na výše zmíněném Romanu Josim kupříkladu. Nashvillský kapitán v průběhu listopadu prodloužil s Predators smlouvu o dalších osm let. Kontrakt na celkem 72.472 milionu dolarů vejde v platnost od sezóny 2020-21 a obsahuje též klauzuli o nevyměnitelnosti.

Devětadvacetiletý Švýcar se tak stane po Eriku Karlssonovi a Drew Doughtym třetím nejlépe placeným obráncem soutěže. Nelze nedodat, že zcela po právu. Ostatně GM Poile se krátce po oznámení jeho podpisu vyjádřil ve smyslu, že právě byla uzavřena nejdůležitější dohoda klubové historie.

Bernský rodák byl letos druhým nejčastěji bodujícím zadákem. Na washingtonského Johna Carlssona ztrácel 10 bodů a stejně tak jich měl navrch před třetím Victorem Hedmanem. Na ledě pobýval v průměru takřka 26 minut. Udržoval si též skvělou bilanci v hodnocení plus/minus +22.

Brankář Rinne skóroval

Letošní dění v NHL notně oživil kousek, který předvedl nashvillský gólman Pekka Rinne 9. ledna v zápase proti Chicagu. Při závěrečné hře bez brankáře, ke které se Blackhawks uchýlili za stavu 4:2, totiž vstřelil gól přes celé kluziště, čímž se stal teprve dvanáctým brankářem, kterému se něco takového podařilo.

TÝMOVÉ STATISTIKY

Sezóna 2019-20: bilance 35-26-8, 78 bodů

Postavení v tabulce: 20. místo v National Hockey League

Vstřelené branky: 212 … 17. místo (3.07)

Obdržené branky: 214 … 16. místo (3.10)

Pozn. Vstřelené a obdržené góly nepočítáme-li nájezdy.

INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY

Produktivita: Roman Josi (O) … 65. kanadských bodů

Nejlepší střelec: Filip Forsberg (LK) … 21 gólů

Nejvíc výher: Pekka Rinne (G) … 18 výher

Nejlepší úspěšnost: Juuse Saros (G) … % úspěšnost 91.4

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Za tým letos nenastoupil žádný český nebo slovenský hokejista.

