Nasreddine se připravuje na další sezonu u Devils. Sám však neví, jestli zůstane

Zatím nemá ani trochu jistotu, že bude lavičce New Jersey Devils šéfovat také příští sezonu. Kouč Alain Nasreddine však zachovává tvář profesionála a připravuje sebe i tým tak, jako by měl zůstat. Varianta jeho setrvání rozhodně není vyloučena, ale organizace má na post hlavního trenéra i několik dalších kandidátů.

„Ještě se ke mně žádné novinky ohledně mé budoucnosti v klubu nedonesly, takže vám bohužel nemám co říct,“ sdělil Nasreddine v uplynulých dnech novinářům z webu nhl.com.

Nadějný čtyřiačtyřicetiletý kouč převzal kormidlo na střídačce Devils poté, co se parta z Newarku v prosinci 2019 rozloučila s předchozím trenérem Johnem Hynesem. Důvod této rošády asi netřeba rozpitvávat – New Jersey předvádělo špatný hokej i špatné výsledky. A tak Hynes dostal padáka.

Nasreddine mančaft převzal pro zbytek sezony jako prozatímní kouč, a to za nezáviděníhodné situace. Přestože s Ďábly ztrátu v tabulce nedohnal a play-off zůstalo na hony vzdáleno (Devils skončili ve Východní konferenci třetí od konce), rodák z Montrealu ve funkci nezklamal.

„Mužstvo Devils je podle mě blízko k úspěšným dnům. Minimálně blízko k tomu, aby postoupilo do vyřazovacích bojů. Možná už příští sezonu. Když si vezmu, jak dobře hráli poslední dva měsíce základní části někteří mladí kluci, mám pocit, že to bude klapat,“ nechal se slyšet Nasreddine.

Kontaktovali také Gallanta

Jenže to jsou pouze prognózy. New Jersey mělo už před aktuálním ročníkem patřit k černým koním NHL, a nakonec spadlo do šedi a podprůměru, patřilo k největším zklamáním. Vedení klubu si teď musí zodpovědět otázku, jestli může vybřednout z bahna za pomocí Nasreddina, nebo zda povolá do služby někoho jiného.

Není tajemstvím, že Devils v předchozích týdnech provedli několik online pohovorů s dalšími případnými adepty. Nechyběl mezi nimi ani Gerard Gallant, kterého v lednu vyprovodili Vegas Golden Knights. Ten má pochopitelně mnohem víc zkušeností než Nasreddine.

Jak už je z výše uvedených citací patrné, nadějný trenér Nasreddine v týmu vidí potenciál a líbí se mu, jakým směrem míří.

„Navíc máme spoustu mladých prospektů, kteří se brzy mohou naplno předvést v NHL, takže je na co se těšit,“ nepochyboval někdejší hráč Pittsburghu nebo Chicaga.

Ale bez výsledků to nepůjde. Fanouškům Devils dochází trpělivost, co nejdříve potřebují vidět zlepšení. Možná i proto představitelé organizace nakonec vsadí na zkušenějšího muže, který ví, jak tým dohnat za úspěchem. Jen si vzpomeňte, kam až Gallant dotáhl nováčky z Vegas v premiérové sezoně a jak dokázal nakopnout k lepším zítřkům Floridu.

Ať už to v New Jersey s volbou trenéra dopadne jakkoliv, je dobré připomenout ještě jeden fakt: Ďáblové mohou znovu profitovat při výběru mladíků. Po vysokých volbách v předchozích letech mají teoretickou šanci až na 3 (!) výběry v prvním kole draftu 2020.

Teď už jen správně vybrat kouče a vyždímat z talentovaných zelenčů všechen potenciál.

