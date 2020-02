Návrat císaře. McDavid by mohl naskočit už dnes a být největší posilou Oilers

Jistě, klidně se může přihodit, že Edmonton při přestupové uzávěrce uloví výborného borce. Parádní akvizici, jejíž pořízení bude majstrštykem. Jenže stejně bude platit, že největší vzpruhou bude pro Olejáře návrat kapitána Connora McDavida. "Je to nejlepší hráč na planetě," říká o něm spoluhráč Kailer Yamamoto.

Edmonton bez McDavida?

Bezbranná sebranka?

Ale kdepak, bojovný mančaft se semkl a z pěti zápasů vytěžil sedm bodů. Zásadně se na všech třech výhrách podílel Leon Draisaitl (3+6), celkem byl jeho účet bez McDavida po boku desetibodový.

Německý forvard ukázal, proč je momentálně vládcem NHL. Jenže zatímco on kraluje nyní, McDavid je prakticky od svého prvního bruslařského tempa ve slavné soutěži hokejovým císařem.

Není divu, že spoluhráči vyhlíží jeho comeback. "Beru to den pod dni. Uvidíme, jak se budu ráno cítit. Plán byl prostý, jít na led a zkusit to," řekl sám geniální centr, poté co ve čtvrtek poprvé trénoval s ostatními. Zdálo se, že ho poraněný čtyřhlavý stehenní sval nijak nelimituje.

"Blížím se do bodu, kdy už nebudu cítit žádnou bolest," pochvaluje si autor 81 bodů (v 55 utkáních).

Edmontonský kouč Dave Tippett vidí momentální zdravotní stav kanadské hvězdy následovně: "Pohybuje se dobře. Uvidíme, jak na tom bude ráno. Ale nechceme si slibovat příliš." Generální manažer Ken Holland dodal: "Podle mě jeho návrat není příliš daleko."

Uvidíme ho zpátky ve hře už dnes proti minnesotským Wild? Je to pravděpodobný scénář, ale definitivní rozhodnutí teprve padne.

Kapitán Olejářů je každopádně rád, jak si jeho tým bez něj vedl. "Byli opravdu skvělí a já se těším, až zase budu bojovat spolu s nimi. Dostává se jim teď uznání, které si zaslouží."

Ta poslední věta dost možná směřuje hlavně na Draisaitla, který opravdu zářil a pobaveně zámořským novinářům hlásil: "Všichni si myslí, že umím hrát jen vedle Connora." Všem jasně ukázal, že to není pravda. Ale s McDavidem se mu bude jistě hrát snáze.

Společnými silami se budou snažit uhájit čelo Pacifické divize a dotáhnout kanadský mančaft do play off.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+