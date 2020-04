Návrat do NHL nebude! Jaškin se na dva roky upsal Dynamu Moskva

Dlouho se spekulovalo o tom, zda Dmitrij Jaškin zůstane v ruské Kontinentální lize, nebo zvolí návrat do NHL, kterou před časem hrál za St. Louis nebo Washington. Teď už má český reprezentant jasno. Účastník posledních dvou mistrovství světa pokračuje v Dynamu Moskva, s vedením klubu se dohodl na nové dvouleté smlouvě. Tým KHL o tom informuje na svém webu.

Ještě před týdnem panovaly otazníky, poslední dobou ale všechno spělo k uvedenému řešení. „Věřím, že Dima zůstane. Hodně na něj spoléháme," uvedl hlavní kouč Vladimír Krikunov, který s klubem také nedávno prodloužil spolupráci.

Zkušený trenér chtěl udržet elitní formaci ve složení Jaškin, Šipačov, Petersson – a mohlo by se mu to podařit. Setrvání sedmadvacetiletého rodáka z Omsku je pro Dynamo důležitou zprávou, syn někdejšího vsetínského beka Alexeje Jaškina byl totiž oporou týmu a prožil mimořádnou sezonu.

Účastník Světového poháru 2016 a MS 2018-19 sehrál i s play off 64 utkání Kontinentální ligy, nasázel 34 gólů a přidal 35 nahrávek. Jaškin tím překonal klubový střelecký rekord za sezonu, který s 27 trefami dosud držel Švéd Weinhandl. Aby Dynamo klíčového hráče udrželo, muselo oproti dřívější smlouvě vylepšit finanční podmínky.

Smlouva platí na dva roky a je jednocestná. Trenér Krikunov i další lidé z klubu si mohou oddechnout, klíčový útočník pokračuje. „Je jasné, že Jaškin má veškeré předpoklady hrát NHL. Je připraven tam úspěšně působit, sám jsem mu to říkal. Ale potřebuje počkat na patřičnou příležitost," upozornil Krikunov pro televizní stanici Match TV.

Jaškin bezpochyby měl návrhy k přesunu do zámoří, jenže v nedávné minulosti tam doplatil na to, že nedostával potřebný herní prostor. A přesně tohle v Dynamu věděli. „Aby tam nastupoval ve třetím útoku, to se mu moc nechce. Člověk pak víc trénuje než hraje. Situace s koronavirem navíc situaci hodně zkomplikovala. Ukončí v NHL sezonu? Kdy zahájí příští?" rozebíral Krikunov.

Podle jeho slov na stěhování Jaškina za Atlantik dojde. Ale až později. „V KHL bude hrát Dmitrij nadále útočný hokej, který má rád. Pokud bude pokračovat stejným způsobem a s takovou produktivitou jako letos, jistě pak v zámoří podepíše kvalitní smlouvu," doplnil trenér Dynama Moskva.

Jaškinův kontrakt s Dynamem je dvouletý, ale už za rok se může situace změnit. „Mám dohodu, že Dmitrij bude moci po sezoně odejít do NHL, pokud odtud obdrží nabídku, jež ho uspokojí," řekl pro championat.ru hráčův agent Gleb Čisťakov.

Dmitrij Jaškin odešel do země svých rodičů loni poté, co ukončil angažmá ve Washingtonu. Na východní frontě pokračuje, což je dobrá zpráva také pro český národní tým. Někdejší slávista se postupně zařadil mezi klíčové hráče reprezentačního výběru a bezpochyby by patřil k hlavním kandidátům účasti na letošním MS ve Švýcarsku.

