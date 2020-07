Návrat se nekoná, NHL už musí na Dacjukovy finty zapomenout. Magic Man pokračuje doma

Jeho kejkle s kotoučem patří k tomu nejlepšímu, co kdy hokejový svět viděl. Pavel Dacjuk léta bavil neotřelými kličkami a fígly v NHL, za detroitské Red Wings odehrál 14 sezon. Získal dva Stanley Cupy, čtyřikrát si pochoval v náruči trofej pro největšího gentlemana a třikrát přebíral Selke Trophy určenou produktivnímu hráči, který zároveň nejlépe zvládá defenzivní úkoly. Toto resumé je na 99 procent konečné.

Dacjuk na konci minulého týdne podepsal novou roční smlouvu s Jekatěrinburgem.

V rodném městě plánuje dohrát zbytek své jedinečné kariéry, jež jednou bude nejspíše stačit na uvedení do Síně slávy.

A byť člověk nikdy neví (proto ono jedno procento naděje), v NHL už patrně legendárního Rusa nikdy neuvidíme. Vždyť za týden oslaví dvaačtyřicetiny. Řeči o jeho comebacku mohou pomalu utichnout.

Pro fanoušky hokejové romantiky to je jistě nemilá zpráva. Vždyť jak si užívali pohled na Ilju Kovalčuka a jeho znovuzrození u montrealských Canadiens. Přímočarost, špičková technika hole, prudká a přesná střela.

A zatímco Kovalčuk měl (a má) spoustu odpůrců a řada lidí mu nemůže přijít na jméno, Dacjuk opouštěl NHL před čtyřmi lety coby všemi milovaný virtuóz, jehož brilantní hra s pukem i bez těžko v NHL hledala konkurenci.

Podívejte se na umění "Magic Mana":



Dacjuk se vrátil do Ruska kvůli rodině. Chtěl být na blízku své dceři. Nejprve zamířil do SKA Petrohrad (stejně jako kdysi Kovalčuk), po třech sezonách se přesunul do Jekatěrinburgu. A byť jeho produktivita letos výrazněji klesla, zůstal ozdobou KHL.

V této sezoně Dacjuk bral ve 43 utkáních 5 gólů a 17 asistencí, svou formu nicméně skvěle načasoval na play off, kdy se blýskl průměrem bod na zápas.

Za dobu, co už nehrává v Severní Americe, stihl ledacos. Zvedl nad hlavu Gagarinův pohár, "sborné" pomohl k olympijskému zlatu z korejského Pchjongčchangu, vstoupil do Triple Gold Clubu.

Pouze tím stvrdil svůj náramný historický odkaz.

