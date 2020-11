Nechají si Canucks svého kouče? Sám Green doufá, že ano

Vancouver Canucks patří mezi nejzajímavější týmy NHL. Jejich mladý tým je velmi sympatický a našel si nejednoho fanouška i mimo Vancouver. Výraznou měrou k tomu přispěl i trenér Travis Green. Tomu po příští sezoně končí smlouva. Doufá ale, že na západním pobřeží Kanady zůstane.

„Trochu jsme se o tom bavili s Jimem Benningem (GM Canucks – pozn. aut.),“ řekl v rozhovoru Green. „Pro mě je nejdůležitější, že jsme od začátku na stejné vlně. Důkazem je i to, že oba stojíme o prodloužení spolupráce.“

Green zatím ve Vancouveru působil tři sezony. Jeho bilance 102-103-28 vypadá průměrně, nicméně je nutno podotknout, že tým měl za úkol přestavbu, ne velké výsledky.

V uplynulé sezoně Canucks dokráčeli po pěti letech do play off. Tam se dostali do druhého kola, kde je v sedmi zápasech vyřadili Vegas Golden Knights.

„Když jsem sem přišel, probírali jsme hlavně kroky, jak tým vybudovat. Klíčem je, abyste si rozuměli s majitelem i vedením. To u nás platí na sto procent,“ dodal Green.

„Chci zůstat trenérem tohoto týmu a chci s Vancouverem vyhrávat,“ pokračoval. „Ne jenom teď a v příští sezoně, ale dlouhodobě. Uvidíme, jak se to všechno během pandemie vyvine.“

Canucks jsou po úspěchu hladoví, což bylo vidět i po sezoně. Díky výměně získali Natea Schmidta a z trhu si stáhli volného Bradena Holtbyho.

„Tihle dva přinášejí hlavně lídrovství,“ popisoval podpisy Green. „Když se podíváte na Holtbyho a na to, co v lize dokázal, nemusíte už dodávat nic jiného. Jsem nadšený, že takovou osobnost přivítáme v týmu.“

Nate Schmidt pro změnu patřil k těm nejlepším zadákům Vegas, kteří se ho zbavovali s těžkým srdcem a jenom kvůli tomu, že potřebovali místo na Alexe Pietrangela. Je výborný jak do defenzivy, tak do ofenzivy.

„Jsme s Vegas ve stejné divizi, takže proti sobě hrajeme dost zápasů. Víme, jak dobrý je,“ uznal Schmidtovy kvality Green. „Na led může v podstatě kdykoliv. Sezona je dlouhá a takovéto typy hráčů jednoduše potřebujete.“

