Nechtěný Eriksson. Chtěli jsme se ho zbavit, říká GM Canucks

Jestli byste hledali žebříček nejhorších smluv současné NHL, jméno Louiho Erikssona byste tam rozhodně našli. Spojení švédského útočníka s Vancouverem Canucks vlastně vůbec nezafungovalo. To, že Erikssona chtěli poslat o dům dál, přiznává i generální manažer kanadské organizace Jim Benning.

Ne, že by byl Eriksson nejhorší hráč světa, to rozhodně ne. Problémem je jeho smlouva, která z platového strop ročně ujídá 6 milionů dolarů, navíc se v kontraktu nachází klauzule o nevyměnitelnosti.

„Snažili jsme se mu najít nový tým, aby dostal možnost restartu své kariéry,“ přiznal Benning.

„V současnosti je pořád našim hráčem. Co se týče jeho hry, pak bude velmi užitečný v oslabení a obraně celkově,“ dodal ještě. „Když jsme ho podepisovali, čekali jsme, že dá víc gólů, ale to se nesplnilo. Pořád je to ale součást týmu a kabiny, navíc má hromadu zkušeností.“

Než Eriksson do Canucks přišel, měl za sebou šest sezon, ve kterých pokořil hranici dvaceti branek. Avšak po podpisu ve Vancouveru jako by přišlo prokletí. V 245 utkáních, které v dresu Kosatek odehrál, vstřelil pouze 38 gólů.

Pětatřicetiletý borec se v uplynulé sezoně také nejednou objevil na tribuně, jelikož na něj v sestavě prostě nezbylo místo. V 49 zápasech, kterých se na ledě účastnil, měl bilanci 6+7.

Není tajemstvím, že zkušený Švéd si nepadl do oka ani s trenérem Canucks Travisem Greenem.

Erikssonovi však stále zbývají dva roky štědře placeného kontraktu. Pokud nedojde k vyplacení, s největší pravděpodobností je stráví ve Vancouveru.

