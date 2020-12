Nejlepší gólman na jeden rok? Hašek v jednačtyřiceti dominoval u Senátorů

Můžete jim říkat třeba žoldáci. Komu? Hokejistům, kteří se upsali klubům NHL na jednu jedinou sezonu. Často za velké peníze. Jejich posláním je co nejvíce pozvednout daný mančaft, stát se co nejefektivnější posilou. Když se zámořský novinář Adam Gretz nedávno pokusil najít ty nejpřínosnější žoldáky v dějinách kanadsko-americké ligy, dosadil na třetí místo svého žebříčku Dominika Haška. Žádný brankář se neumístil výše. Tak ohromující byla sezona, kterou Dominator vystřihl v Ottawě.

Vzpomínáte?

Psal se rok 2004 a Hašek měl za sebou hořký rozchod s Detroitem. Návrat do NHL se mu nevydařil, mezi třemi tyčemi nezářil, poté se navíc zranil. Potíže s třísly, kvůli nimž musel nakonec na operaci, mu dovolily odchytat jen 14 mačů.

"Sezona 2003/2004 pro mě byla zklamáním. Ale vím, že se na tu další připravím lépe a budu v lepší formě," věřil šestinásobný vítěz Vezinovy trofeje, když se 6. července 2004 upsal Sens.

Na rok, za dva miliony dolarů. Kromě základního platu měl domluvené výkonnostní bonusy, včetně čtyř milionů za zisk Stanley Cupu. K tomu sice Ottawě nepomohl, přesto fenomenálními výkony vyrazil mnohým kritikům dech. Chytal brilantně. Ale nepřeskakujme.

Hašek si musel na premiéru v kleci Senátorů pěkně dlouho počkat. Od podpisu smlouvy uplynulo 15 měsíců a teprve pak se Hašek poprvé postavil mezi tři tyče kanadského klubu. Týmu, který tou dobou táhli Daniel Alfredsson, Jason Spezza nebo Wade Redden.

Do cesty se totiž nejen Haškovi přimotala celosezonní výluka. Mnozí hráči během ní ozdobili evropská kluziště, do Česka se vrátili třeba Martin Ručinský, Milan Hejduk či Tomáš Vokoun. Hašek raději zvolil odpočinek.

O to větší otazník visel nad jeho fazónou. Nevyhoří? Vždyť mu táhlo na jednačtyřicet a téměř dva roky v NHL neodchytal jediný zápas.

Naganský hrdina všechny pochybnosti rychle rozprášil.

Od začátku chytal fantasticky a sršela na něj chvála ze všech stran. Novinové titulky hlásaly, že dominuje. "Získali jsme v něm gólmana, jakého jsme nikdy neměli. Je neuvěřitelný," smekal před českým veteránem ottawský GM John Muckler.

Hašek podával takové výkony, že si dokonce vysloužil pozvánku na olympijské hry. Právě turnaj v italském Turíně mu ale ohromující sezonu zničil.

Při rutinním zákroku v zápase s Německem se zranil a do konce sezony už nenastoupil. Ani v play-off, během něhož už trénoval, ale necítil se ve stoprocentní kondici. Mnozí mu to později měli za zlé, ale těžko si představit, že by Hašek svůj comeback zbytečně odkládal.

V Ottawě nicméně nezůstal a stěhoval se zpátky k Red Wings. S řádkem ve statistikách, který věrně dokumentuje jeho tehdejší úžasnou formu. Ve 43 utkáních pochytal 92,5 % střel soupeřů, jediný brankář v NHL (Cristobal Huet) si vedl lépe.

Radoval se z 28 výher, průměr branek stlačil na 2,09. I když přišel kvůli zranění o velkou porci zápasů, stejně skončil v hlasování o Vezina Trophy sedmý. "Kdyby se nezranil, možná by dotáhl Sens až ke Stanley Cupu," píše Gretz.

Kdo ví. Jisté je, že Hašek v sezoně 2005/2006 ukázal, že věk u něj znamenal jen číslo a navzdory čtyřem křížkům lapal jako v dobách své největší slávy. Kariéru v NHL si poté prodloužil o další dvě sezony rozloučil se v roce 2008 se stříbrným pohárem nad hlavou.

