Nejproduktivnější hráč zakončil desetiletí stylově. Těším se na další roky, hlásí Kane

Ať je zima nebo léto, základní část nebo play off, patří k tahounům. Ať se týmu kolem něj daří nebo nedaří, svoje si vždycky odehraje. Patrick Kane, to je mašina na body. Nejproduktivnější hráč druhé dekády 21. století zakončil toto období stylově – čtyřmi body proti Calgary.

Kaneovy dva góly a dvě asistence rámovaly silvestrovský vítězný duel Chicaga. Končící dekádu zakončil s 802 body, což je o 14 víc, než nasbíral druhý Sidney Crosby (788), a o 22 víc než třetí Alexandr Ovečkin (780). A to asi nelze vyvrátit tvrzení, že Západní konference byla v těchto letech defenzivnější než Východní.

Nejproduktivnější hráči NHL od 1.1.2010 do 31.12.2019:

1. Patrick Kane 802 (315+487)

2. Sidney Crosby 788 (296+492)

3. Alexandr Ovečkin 780 (437+343)

4. Claude Giroux 737 (231+506)

5. Steven Stamkos 719 (363+356)

„Musíte hrát v dobrých týmech, s dobrými spoluhráči, musíte být zdravý a konzistentní,“ prozradil svůj recept na produktivitu jednatřicetiletý Američan. „Bylo to zábavných deset let. Těším se, co přinese další dekáda.“

V úterý se nejprve podílel jako nahrávač na trefách Olliho Määtty a Alexe DeBrincata, třetí branku přidal sám. Podle prověřené šablony Jaromíra Jágra si s pukem zprava vyjel do středu hřiště, nakonec až na levý kruh, odkud prudkou ranou švihem zavěsil do protipohybu gólmana. Tím byl David Rittich, který v brance Flames z 32 střel čtyřikrát inkasoval.

Po čtvrtém gólu Dylana Stromea vedlo Chicago v polovině utkání v Calgary 4:0, teprve pak se domácí probrali a snížili postupně na 4:3. Skóre uzavřel do prázdné klece vteřinu před koncem Kane.

Dvaadvacátou trefou v sezóně se tak dostal na celkových 378 zásahů, čímž se v historické tabulce klubových střelců posunul na čtvrté místo před Denise Savarda. Ne čele je před ním už jen trio Bobby Hull (604), Stan Mikita (541) a Steve Larmer (406).

„V Chicagu měl neuvěřitelnou kariéru,“ řekl o Savardovi Kane. „Samozřejmě to byl taky můj první trenér. Byl to výborný přítel a učitel od mého příchodu do Chicaga. Neuvěřitelná osobnost a samozřejmě neuvěřitelný hráč.“

„Těch gólů by měl víc, kdyby strávil celou kariéru v Chicagu (Savard odehrál ještě pět sezón v Montrealu a Tampě Bay – pozn.). Jsem poctěn, že budu zmiňován v souvislosti s Denisem,“ dodala první hvězda večera.

