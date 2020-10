Největší krádež letošního draftu? Dost možná patří Carolině

Vstupní drafty bývají zajímavé nejen těmi nejlepšími hráči, které si týmy vyberou v prvním či ve druhém kole. Spousta hokejových velikánů byla vybrána mnohem níže, vzpomeňme na výběry z pozdních kol v podobě Henrika Lundqvista nebo Pavla Dacjuka. Jedna taková volba by mohla v letošním roce patřit Carolině, která si vybrala Alexandra Pašina.

Spousta odborníků byla překvapena, že Pašin spadl až na 199. místo. Je to velice talentovaný hráč, který se v několika predikcích dokonce objevoval ve druhém kole. Když se tak ke svému výběru dostala Carolina, nebylo o čem. Když se do NHL nedostane, tak se v podstatě nic nestane, bylo to přece sedmé kolo. Pokud se naopak stane stabilním členem týmu, bude to výhra.

A kdo to vlastně je? Pašin je velice nadané ofenzivní křídlo. V obraně tedy logicky dvakrát nevyniká, ve skautských souhrnech byla jeho hra ve vlastní třetině hodnocena jako velký nedostatek. Jakmile však nabere rychlost, jeho jediným cílem je, aby se kolem obránce dostal co nejrychleji, a to jakýmkoliv způsobem. Jenom ho přebruslit? Díky jeho rychlosti to není problém. Udělat kličku? Taktéž ne.

V čem ale podle skautů vyniká nejvíce, je jeho smysl pro hru. Vypadá to, že je vždy tam, kde má. Jednoduše nikdy nevypadne z koncentrace a neustále přemýšlí, kde na ledě bude nejplatnější.

Kromě toho má opravdu velice šikovné ruce. Skvělá střela, překvapivé kličky. Kde je tedy problém? Dost možná v jeho vzrůstu, jelikož patřil k nejmenším hráčům na letošním draftu vůbec. Měří totiž jen 170 centimetrů, což je pro mnoho týmů jednoduše komplikace.

Další věc, se kterou je potřeba počítat, je, že ho fanoušci Hurricanes v Americe dost možná uvidí až za čtyři roky. Je to Rus, kterým se obecně do zámoří rychle moc nechce. Proto je pravděpodobné, že než vůbec přijede na farmu, odehraje několik sezon v ruských soutěžích.

Zmiňme také jeho statistiky. Debut v KHL si odbyl už loni, a to v dresu Ufy. Drtivou většinu zápasů však odehrál v jejím juniorském týmu, kde sbíral průměrně více než bod na zápas. Kromě toho hrál i za reprezentaci, kde se také neztratil. Řeč čísel vyjadřuje jeho výkony v sedmi brankách a šesti asistencích v patnácti zápasech.

Stejně jako v předchozí sezoně, i v té současné pendluje mezi třemi soutěžemi. Tři zápasy odehrál v KHL a juniorce, dva pak na farmě Ufy. Bodovat se mu zatím podařilo jen v juniorské MHL, kde má povedenou bilanci 2+3 ve třech utkáních.

Samozřejmě, že kdyby byl tak dokonalý, šel by mnohem výše, nicméně jeho hra v útoku je na opravdu nadprůměrné úrovni. A jelikož je to výběr ze sedmého kola, zázraky se opravdu nečekají. Je to svým způsobem neobroušený klenot. Pokud se Carolině podaří ho obrousit, má vyhráno.

