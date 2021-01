Největší posila Pittsburghu a parťák ke Crosbymu nestihne začátek sezóny

Hokejisté Pittsburghu se v pondělí poprvé sešli na ledě a odstartovali přípravný kemp před blížící se sezónou. Nebyli však kompletní, chyběla rovnou největší předsezónní posila Kasperi Kapanen, se kterým se přitom počítalo, že zapadne ke Crosbymu na pravé křídlo elitní formace. Pittsburghu se tak hned v úvodu zkráceného ročníku značně komplikují plány.

Pittsburgh má za sebou nepovedenou sezónu, celá organizace byla hodně rozčarovaná, když Pens v minulém ročníku vypadli už v předkole play-off 2:3 na zápasy s podceňovaným Montrealem. Bylo jasné, že něco se musí uvnitř klubu změnit.

Změn nakonec nebylo zrovna málo, měnili se nejen hráči, ale i trenéři. Hlavní kouč Mike Sullivan sice na lavičce Pens zůstal, dostal ale k ruce nové asistenty, Marka Recchiho, Sergeje Gončara a Jacquese Martina nahradili Todd Reirden a Mike Vellucci.

O pozici jedničky v brance už nebude soutěžit Matt Murray, ti tam jsou také útočník Patric Hornqvist a obránce Justin Schultz. Všichni tři s Pittsburghem dokázali dvakrát vyhrát Stanley Cup, nahradit je tak rozhodně nebude jednoduché. S tímto cílem klub přivedl útočníka Coltona Scevioura, beka Mika Mathesona a hlavně Kasperiho Kapanena.

Právě tento finský útočník se stal na úvod předsezónního kempu pittsburghským tématem číslo jedna. A to z toho důvodu, že se na něm neukázal.

Ne snad, že by se nechtěl potkat s novými spoluhráči, to vůbec ne. V domovském Finsku ho ale drží záležitosti spojené s koronavirovými opatřeními, stále čeká na povolení vycestovat do Spojených států. Pokud půjde vše podle plánu, měl by sednout do letadla v pátek a následně by si prošel dvojím povinným testováním na COVID-19. Rovněž bude muset podstoupit minimálně týdenní karanténu.

K týmu se tak pětadvacetiletý útočník připojí nejdřív 15. ledna, a je tedy jasné, že zmešká minimálně první utkání sezóny na ledě Flyers, které je na programu 13. ledna. S otazníkem jsou pak i další dva zápasy znovu s Philadelphií a s Washingtonem.

A to je pro Pittsburgh rozhodně potíž, a ne zrovna nezanedbatelná, protože s Kapanenem se více méně najisto počítá jako s pravým křídlem první formace, kde by měl doplnit Sidneyho Crosbyho na centru a Jakea Guentzela na levém křídle.

Hrát po boku Crosbyho přitom není nic snadného a nejeden hráč v této úloze v minulosti selhal nebo minimálně nenaplnil předpoklady. Od Kapanena se očekává, že dodá prvnímu útoku Pittsburghu hlavně rychlost a výbušnost, a že bude schopen hledat Crosbyho, ale i Guentzela v palebných pozicích. Bývalému hráči Toronta však úplně odpadne klíčové doba nácviku souhry během přípravného období. Bude tedy nesmírně zajímavé sledovat, jak, a zda vůbec, se mu povede naskočit do rozjetého vlaku.

Do první formace Penguins se tak v pondělí provizorně přesunul Evan Rodrigues a ve spojitosti s Kapanenovou absencí musel Sullivan udělat ve svém prvním nástřelu útočných formací ještě dvě další změny. To vskutku nepotěší. Kapanen by měl participovat i ve speciálních formacích Penguins, prozatím se s ním počítá pro druhou přesilovkovou pětku. I ta tak musí zatím trénovat v lehce provizorním složení.

Základní část NHL byla zkrácena na 56 zápasů a proběhne ve velmi zrychleném režimu, očekávejme sprint termínovkou doslova od startu až do cíle. Na žádné velké sehrávání tak nebude čas, případná ztráta na začátku soutěže se může lehce stát pro jakýkoliv klub neřešitelnou. I proto je Kapanenovo zmeškání kempu pro Penguins velkou starostí a bude zajímavé sledovat, jak je v úvodu sezóny ovlivní.

Složení formací Pittsburghu na začátku přípravy

Guentzel - Crosby - Rodrigues Zucker - Malkin - Rust McCann - Jankowski - Lafferty O’Connor - Bluegger - Tanev

Dumoulin - Letang Pettersson - Marino Matheson - Ceci Riikola - Ruhwedel

